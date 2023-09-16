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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Бертон Альбион
Барнсли - Бертон Альбион: обзор матча 16 сентября 2023
Барнсли
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Бертон Альбион
21'
D. Cole
68'
D. Cole
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Бертон Альбион
87'
Замена
Д. Гордон
️️️️
М. Хелм
Замена
С. Косгров
️️️️
D. Cole
86'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
А. Филлипс
86'
Замена
О. Доджсон
️️️️
N. Cadden
86'
72'
Замена
К. Баа
️️️️
Д. Уокер
72'
Замена
М. Карайол
️️️️
Б. Камва
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Д. МакЭти
71'
ГОЛ! 2:0!
D. Cole
Пас отдал
К. О'Киффи
68'
Замена
К. О'Киффи
️️️️
Б. Коттер
65'
ГОЛ! 1:0!
D. Cole
Пас отдал
Д. МакЭти
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
5
Sam Hughes
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
10
Марк Хелм
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
6
Джо Пауэлл
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
4-4-2
1
Робертс
35
5
МакКарт
37
Коттер
28
Уильямс
13
Расселл
20
Кейн
19
8
Филлипс
45
МакЭти
44
3-2-5
15
Крокомб
5
4
Мун
23
Ошиладжа
10
Хелм
15
Лубала
6
Пауэлл
11
Уокер
22
Хамер
10
Камва
20
Кэпрайс
19
39
Доджсон
39
Доджсон
19
37
Коттер
27
О'Киффи
27
О'Киффи
37
Коттер
8
Филлипс
19
Бенсон
19
Бенсон
8
Филлипс
44
9
Косгров
9
Косгров
44
45
МакЭти
36
Ваттерс
36
Ваттерс
45
МакЭти
10
Камва
29
Карайол
29
Карайол
10
Камва
10
Хелм
10
Гордон
10
Гордон
10
Хелм
11
Уокер
14
Баа
14
Баа
11
Уокер
Остались в запасе
Барнсли
Бертон Альбион
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
5
Jack Shepherd
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Барнсли - Бертон Альбион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
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