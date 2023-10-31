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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Чарльтон
Уиган Атлетик - Чарльтон: обзор матча 31 октября 2023
Уиган Атлетик
31.10.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Чарльтон
84'
Т. Осгор
90'
С. Хамфрис
21'
Э. Мэй
31'
Э. Мэй
43'
К. Блэкетт-Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Чарльтон
ГОЛ! 2:3!
С. Хамфрис
Пас отдал
М. Годо
90'
ГОЛ! 1:3!
Т. Осгор
Пас отдал
М. Годо
84'
83'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
Л. Уотсон
83'
Замена
С. Тедич
️️️️
М. Либерн
Желтая карточка
Т. Осгор
80'
71'
Замена
Т. Томас
️️️️
Т. Уотсон
71'
Замена
С. Фрейзер
️️️️
К. Блэкетт-Тэйлор
70'
Желтая карточка
Т. Уотсон
Желтая карточка
Б. Адико
69'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. Джонс
62'
Замена
М. Годо
️️️️
К. Лэнг
46'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Ч. Уайк
46'
Замена
С. Смит
️️️️
Л. Шоу
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
К. Блэкетт-Тэйлор
Пас отдал
М. Либерн
31'
ГОЛ! 0:2!
Э. Мэй
Пас отдал
Л. Уотсон
21'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мэй
10'
Замена
T. Campbell
️️️️
П. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
10
Каллум Лэнг
(К)
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
15
George Dobson
(К)
ЦП
8
Панутче Камара
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
11
Майлз Либерн
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
8
Скотт Смит
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
26
Скотт Фрейзер
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Тикл
46
Пирс
4
Моррисон
4
Хьюз
29
Шоу
11
Джонс
17
Адико
28
Клэр
19
Осгор
10
Лэнг
10
Уайк
4-3-1-2
13
Мэйнард-Брюэр
27
Уотсон
5
2
6
Гектор
8
Уотсон
15
8
Камара
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
11
Либерн
29
Шоу
8
Смит
8
Смит
29
Шоу
11
Джонс
20
МакМанаман
20
МакМанаман
11
Джонс
10
Лэнг
20
Годо
20
Годо
10
Лэнг
10
Уайк
11
Хамфрис
11
Хамфрис
10
Уайк
27
Уотсон
4
Томас
4
Томас
27
Уотсон
8
Камара
7
7
8
Камара
33
Блэкетт-Тэйлор
26
Фрейзер
26
Фрейзер
33
Блэкетт-Тэйлор
8
Уотсон
25
Кирк
25
Кирк
8
Уотсон
11
Либерн
9
Тедич
9
Тедич
11
Либерн
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Уиган Атлетик - Чарльтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
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