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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Питерборо Юнайтед
Портсмут - Питерборо Юнайтед: обзор матча 02 сентября 2023
Портсмут
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
38'
C. Bishop
59'
R. Poole
20'
Р. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Питерборо Юнайтед
Замена
Ш. Раггет
️️️️
C. Saydee
90'
Замена
А. Робертсон
️️️️
З. Суонсон
90'
88'
Желтая карточка
Э. Киприану
Вторая желтая
Д. Моррел
85'
81'
Желтая карточка
Z. Sturge
78'
Замена
Z. Sturge
️️️️
Д. Рэндалл
78'
Замена
Д. Найт
️️️️
Р. Кричлоу
Замена
П. Лэйн
️️️️
Г. Уит
69'
65'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
Р. Джонс
Желтая карточка
Д. Моррел
63'
ГОЛ! 2:1!
R. Poole
59'
ГОЛ! 1:1!
C. Bishop
Пас отдал
М. Пак
38'
30'
Желтая карточка
Э. Мэйсон-Кларк
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Джонс
Пас отдал
К. Поку
Желтая карточка
R. Poole
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
5
Regan Poole
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
32
Пэдди Лэйн
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
44
David Ajiboye
ЦФ
3-3-4
1
Норрис
16
Моррел
3
22
Суонсон
6
7
Пак
11
Уит
5
9
11
Камара
38
4-1-2-3
41
Билокапич
30
Киосо
3
Кричлоу
10
Мэйсон-Кларк
5
Эдвардс
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
5
Киприану
8
26
Джонс
38
20
Раггет
20
Раггет
38
11
Уит
32
Лэйн
32
Лэйн
11
Уит
22
Суонсон
18
Робертсон
18
Робертсон
22
Суонсон
31
Рэндалл
3
3
31
Рэндалл
3
Кричлоу
20
Найт
20
Найт
3
Кричлоу
26
Джонс
44
44
26
Джонс
Остались в запасе
Портсмут
Питерборо Юнайтед
1
Райан Шофилд
ВР
24
Терри Девлин
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
24
Терри Девлин
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Портсмут - Питерборо Юнайтед
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
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