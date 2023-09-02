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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Эксетер Сити
Бертон Альбион - Эксетер Сити: обзор матча 02 сентября 2023
Бертон Альбион
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Эксетер Сити
75'
Р. Тревитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Эксетер Сити
Вторая желтая
С. Седдон
90'
+4
82'
Замена
K. Taylor
️️️️
V. Harper
Желтая карточка
С. Седдон
81'
Замена
К. Баа
️️️️
К. Чауке
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тревитт
Пас отдал
Д. Митчелл
Замена
Д. Уокер
️️️️
М. Хелм
69'
68'
Замена
А. Мускве
️️️️
З. Джулс
Замена
С. Седдон
️️️️
Д. Кэпрайс
61'
Замена
Б. Лубала
️️️️
Д. Гордон
60'
Желтая карточка
Я. Мун
59'
45'
+3
Желтая карточка
R. Cole
35'
Замена
V. Harper
️️️️
D. Rankine
Желтая карточка
Д. Пауэлл
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
2
John Brayford
ЦЗ
5
Sam Hughes
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
10
Марк Хелм
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
10
Джош Гордон
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
12
Reece Cole
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Берили Лубала
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Эксетер Сити
24
Vincent Harper
ЦЗ
36
Mitch Beardmore
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
4-2-4
15
Крокомб
23
Ошиладжа
5
4
Мун
2
10
Хелм
4
Чауке
10
Гордон
20
Кэпрайс
6
Пауэлл
22
Хамер
3-4-3
1
Синисало
25
Суини
33
Джулс
11
Митчелл
14
Тревитт
11
15
12
21
Нисканен
4
Эймсон
22
10
Гордон
15
Лубала
15
Лубала
10
Гордон
20
Кэпрайс
3
Седдон
3
Седдон
20
Кэпрайс
4
Чауке
14
Баа
14
Баа
4
Чауке
10
Хелм
11
Уокер
11
Уокер
10
Хелм
15
24
24
15
23
23
33
Джулс
15
Мускве
15
Мускве
33
Джулс
Остались в запасе
Бертон Альбион
Эксетер Сити
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
36
Mitch Beardmore
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
Остались в запасе
36
Mitch Beardmore
ЦП
7
Jake Richards
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Бертон Альбион - Эксетер Сити
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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