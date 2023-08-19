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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Лейтон Ориент
Блэкпул - Лейтон Ориент: обзор матча 19 августа 2023
Блэкпул
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Лейтон Ориент
90'
+4
Желтая карточка
Р. Сотириу
90'
+3
Желтая карточка
Д. Грэм
83'
Желтая карточка
I. El Mizouni
81'
Замена
C. Pegrum
️️️️
Д. Монкур
77'
Замена
Ш. Форде
️️️️
Т. Джеймс
Замена
С. Кэри
️️️️
А. Морган
76'
Замена
М. Виртю
️️️️
Й. Уэйр
64'
64'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Пигот
54'
Желтая карточка
Э. Тернс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
9
Джейк Бисли
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
19
Omar Beckles
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ЦЗ
8
Idris El Mizouni
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
44
Theodore Archibald
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
17
Руел Сотириу
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Блэкпул
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
24
Мэтти Виртю
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Лейтон Ориент
27
Rhys Byrne
ВР
25
Harrison Sodje
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
32
Charlie Pegrum
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
35
Zech Obiero
ЦФ
4-3-1-2
32
Гримшоу
4
Кейси
21
Экпитета
3
Хасбэнд
2
Лайонс
6
Уэйр
8
Норберн
8
Морган
22
Хэмилтон
19
Ловери
9
Бисли
3-3-4
13
19
4
Тернс
2
Джеймс
8
20
Монкур
8
Гэлбрейт
39
Пигот
17
Сотириу
6
44
6
Уэйр
24
Виртю
24
Виртю
6
Уэйр
8
Морган
14
Кэри
14
Кэри
8
Морган
20
Монкур
32
32
20
Монкур
2
Джеймс
7
Форде
7
Форде
2
Джеймс
39
Пигот
10
Грэм
10
Грэм
39
Пигот
Остались в запасе
Блэкпул
Лейтон Ориент
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
27
Rhys Byrne
ВР
25
Harrison Sodje
ЦЗ
35
Zech Obiero
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Остались в запасе
27
Rhys Byrne
ВР
25
Harrison Sodje
ЦЗ
35
Zech Obiero
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Блэкпул - Лейтон Ориент
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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Лейтон Ориент
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2022.05.17 14:14
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17 января
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