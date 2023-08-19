Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Уиган Атлетик
Болтон - Уиган Атлетик: обзор матча 19 августа 2023
Болтон
19.08.2023, суббота, 14:30
Англия. Первая лига, 4 тур
0 : 4
Завершен
Уиган Атлетик
12'
Ч. Уайк
24'
С. Хамфрис
45+4'
С. Хамфрис
75'
Ч. Уайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Уиган Атлетик
Замена
У. Форрестер
️️️️
Д. Айредейл
87'
80'
Желтая карточка
Б. Адико
79'
Замена
Д. Балагизи
️️️️
Ш. Клэр
77'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Ч. Уайк
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Джонс
77'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
76'
75'
ГОЛ! 0:4!
Ч. Уайк
Пас отдал
М. Смит
Желтая карточка
Г. Джонс
72'
67'
Замена
С. Смит
️️️️
К. МакМанаман
67'
Замена
Л. Моррисон
️️️️
С. Хамфрис
Замена
П. Магома
️️️️
Д. Шихан
60'
56'
Желтая карточка
К. Уоттс
Желтая карточка
Д. Айредейл
53'
Замена
К. Мендес
️️️️
А. Морли
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:3!
С. Хамфрис
45'
Желтая карточка
С. Хамфрис
24'
ГОЛ! 0:2!
С. Хамфрис
12'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Уайк
Пас отдал
Т. Пирс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Болтон
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
25
Парис Магома
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
8
Скотт Смит
ЦП
14
Джеймс Балагизи
АП
9
Джош Магеннис
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
1-1-5
1
Бакстер
2
Когли
8
Шихан
5
Морли
2
Джонс
4
Сантуш
15
Айредейл
10
Демпси
3-4-1-2
1
Тикл
4
Хьюз
24
Смит
46
Пирс
28
Клэр
17
Адико
6
Уоттс
20
МакМанаман
10
Лэнг
10
Уайк
11
Хамфрис
15
Айредейл
6
Форрестер
6
Форрестер
15
Айредейл
8
Шихан
25
Магома
25
Магома
8
Шихан
5
Морли
7
Мендес
7
Мендес
5
Морли
2
Джонс
35
Джером
35
Джером
2
Джонс
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
11
Хамфрис
4
Моррисон
4
Моррисон
11
Хамфрис
20
МакМанаман
8
Смит
8
Смит
20
МакМанаман
28
Клэр
14
Балагизи
14
Балагизи
28
Клэр
10
Уайк
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Уайк
Остались в запасе
Болтон
Уиган Атлетик
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
13
Бен Амос
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Болтон - Уиган Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Новости команд
Все
Болтон
Уиган Атлетик
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+