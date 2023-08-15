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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Линкольн
Нортгемптон Таун - Линкольн: обзор матча 15 августа 2023
Нортгемптон Таун
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Линкольн
86'
L. Appere
90+8'
С. Хоскинс
22'
R. Hackett-Fairchild
78'
П. О'Коннор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Линкольн
ГОЛ! 2:2!
С. Хоскинс
90'
+8
90'
+1
Замена
A. Jackson
️️️️
Т. Эйома
Замена
M. Dyche
️️️️
L. Appere
90'
+1
Замена
У. Хондермарк
️️️️
J. Sowerby
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
L. Appere
86'
Желтая карточка
С. Хоскинс
80'
78'
ГОЛ! 0:2!
П. О'Коннор
Пас отдал
Л. Серенсен
76'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
И. Хэмилтон
76'
Замена
A. Smith
️️️️
R. Hackett-Fairchild
Замена
A. McGowan
️️️️
А. Одимайо
76'
Замена
L. Appere
️️️️
Т. Симпсон
71'
67'
Замена
Л. Серенсен
️️️️
Д. Мандрою
46'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Д. Браун
22'
ГОЛ! 0:1!
R. Hackett-Fairchild
Пас отдал
И. Эрхахон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
4
Jack Sowerby
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
9
Кирон Боуи
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
18
Ben House
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
35
Max Dyche
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
27
Peter Abimbola
ЦП
9
Louis Appere
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
45
Adam Jackson
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
4-2-4
31
Томпсон
23
Броу
6
Монте
26
24
Одимайо
4
49
Леонард
9
Боуи
17
Симпсон
7
Хоскинс
11
Пайннок
4-2-4
1
Йенсен
3
Эйома
23
Рауэн
15
О'Коннор
21
Браун
2
Берроуз
21
Эрхахон
48
Хэмилтон
7
18
14
Мандрою
24
Одимайо
12
12
24
Одимайо
35
35
4
16
Хондермарк
16
Хондермарк
4
17
Симпсон
9
9
17
Симпсон
3
Эйома
45
45
3
Эйома
48
Хэмилтон
8
Бишоп
8
Бишоп
48
Хэмилтон
7
12
12
7
14
Мандрою
2
Серенсен
2
Серенсен
14
Мандрою
21
Браун
10
Уокер
10
Уокер
21
Браун
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Линкольн
31
James Dadge
ВР
27
Peter Abimbola
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
1
Jordan Wright
ВР
11
Dylan Duffy
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
27
Peter Abimbola
ЦП
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
11
Dylan Duffy
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Нортгемптон Таун - Линкольн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
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