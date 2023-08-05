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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Челтенхэм
Шрусбери Таун - Челтенхэм: обзор матча 05 августа 2023
Шрусбери Таун
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Челтенхэм
50'
Р. Боумен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Челтенхэм
87'
Желтая карточка
О. Хэммонд
Замена
M. Benning
️️️️
Т. Бейлисс
78'
73'
Замена
О. Хэммонд
️️️️
T. Bradbury
ГОЛ! 1:0!
Р. Боумен
50'
45'
+3
Желтая карточка
К. Томпсон
45'
+1
Замена
К. Томпсон
️️️️
E. Bonds
Желтая карточка
Р. Боумен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
9
Айдан Кина
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
7
Трэвис Хернс
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
37
Harvey Watts
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
Челтенхэм
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
16
Дэниел Эдшид
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
3-1-1-5
20
Мароши
22
Андерсон
20
Винчестер
6
Фланаган
42
Кенне
8
Перри
12
Боумен
5
26
Шипли
23
Удо
8
Бейлисс
2-1-5
23
Саутвуд
5
20
16
3
17
28
Олайинка
8
33
8
Бейлисс
3
3
8
Бейлисс
16
6
Томпсон
6
Томпсон
16
5
27
Хэммонд
27
Хэммонд
5
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Челтенхэм
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
7
Трэвис Хернс
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
37
Harvey Watts
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
16
Дэниел Эдшид
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
7
Трэвис Хернс
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
37
Harvey Watts
ЦП
Остались в запасе
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
16
Дэниел Эдшид
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Шрусбери Таун - Челтенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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