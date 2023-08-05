Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Питерборо Юнайтед
Рединг - Питерборо Юнайтед: обзор матча 05 августа 2023
Рединг
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
43'
Э. Мэйсон-Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Питерборо Юнайтед
90'
+9
Желтая карточка
Р. Джонс
89'
Замена
Ж. Фукс
️️️️
К. Поку
86'
Желтая карточка
Э. Киприану
85'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
Д. Рэндалл
Замена
М. Камара
️️️️
Х. Книббс
78'
Желтая карточка
Т. Холмс
73'
Замена
T. Rushesha
️️️️
С. Хатчинсон
71'
66'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Желтая карточка
Н. Гиннес-Уокер
65'
Замена
А. Мбенг
️️️️
К. Эхибхатиомхан
61'
Замена
Л. Уинг
️️️️
Э. Идом
61'
Желтая карточка
Ч. Сэвидж
52'
49'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Э. Мэйсон-Кларк
43'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
К. Поку
Желтая карточка
Э. Идом
38'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
23'
Желтая карточка
Ф. Азиз
22'
8'
Желтая карточка
П. Киосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
8
Archie Collins
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
28
Мамади Камара
АП
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
44
David Ajiboye
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
3-3-1-3
1
Бузанис
5
Хатчинсон
17
Идом
26
Макинтайр
24
Гиннес-Уокер
8
Сэвидж
12
Холмс
39
Азиз
11
Эхибхатиомхан
9
Кэрролл
8
Книббс
4-1-2-3
41
Билокапич
30
Киосо
5
Эдвардс
3
Кричлоу
10
Мэйсон-Кларк
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
5
Киприану
9
Кларк-Харрис
8
11
Эхибхатиомхан
27
Мбенг
27
Мбенг
11
Эхибхатиомхан
17
Идом
10
Уинг
10
Уинг
17
Идом
8
Книббс
28
Камара
28
Камара
8
Книббс
5
Хатчинсон
14
14
5
Хатчинсон
17
Поку
7
Фукс
7
Фукс
17
Поку
31
Рэндалл
44
44
31
Рэндалл
10
Мэйсон-Кларк
26
Джонс
26
Джонс
10
Мэйсон-Кларк
Остались в запасе
Рединг
Питерборо Юнайтед
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Рединг - Питерборо Юнайтед
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Новости команд
Все
Рединг
Питерборо Юнайтед
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+