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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Порт Вейл
Барнсли - Порт Вейл: обзор матча 05 августа 2023
Барнсли
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 1 тур
7 : 0
Завершен
Порт Вейл
23'
D. Cole
45'
D. Jones (АГ)
47'
D. Cole
53'
D. Cole
60'
Л. Китчинг
90+6'
A. Dallas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Порт Вейл
ГОЛ! 6:0!
A. Dallas
90'
+6
Желтая карточка
Л. Робертс
89'
Замена
A. Dallas
️️️️
D. Cole
75'
71'
Замена
А. Яковитти
️️️️
E. Harrison
64'
Замена
Д. Плант
️️️️
Т. Санг
63'
Желтая карточка
Л. Касс
Замена
О. Шоу
️️️️
М. Ваттерс
61'
ГОЛ! 5:0!
Л. Китчинг
Пас отдал
Х. Кейн
60'
ГОЛ! 4:0!
D. Cole
53'
ГОЛ! 3:0!
D. Cole
Пас отдал
Б. Коттер
47'
46'
Замена
И. Числетт
️️️️
M. Clark
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
D. Jones
45'
39'
Желтая карточка
Ф. Ожо
Замена
Б. Коттер
️️️️
К. О'Киффи
33'
Желтая карточка
М. Ваттерс
25'
Желтая карточка
Х. Кейн
24'
ГОЛ! 1:0!
D. Cole
Пас отдал
К. О'Киффи
23'
Желтая карточка
К. Стайлс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
19
E. Harrison
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
3
Daniel Jones
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
43
Charlie Winfield
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
38
Theo Chapman
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
23
Итан Числетт
АП
26
Джеймс Плант
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
4-4-2
1
Робертс
28
Уильямс
15
Китчинг
35
27
О'Киффи
4
Стайлс
20
Кейн
13
Расселл
19
44
36
Ваттерс
1-1-3-5
1
Рипли
24
Касс
10
Санг
19
Мэсси
14
Ожо
8
Грант
19
5
Смит
3
8
Гэррити
2
27
О'Киффи
37
Коттер
37
Коттер
27
О'Киффи
36
Ваттерс
18
Шоу
18
Шоу
36
Ваттерс
44
9
9
44
19
4
Яковитти
4
Яковитти
19
2
23
Числетт
23
Числетт
2
10
Санг
26
Плант
26
Плант
10
Санг
Остались в запасе
Барнсли
Порт Вейл
30
Ben Killip
ВР
43
Charlie Winfield
ЦЗ
38
Theo Chapman
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Олли Арбластер
ЦП
11
James Wilson
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
43
Charlie Winfield
ЦЗ
38
Theo Chapman
ЦП
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Олли Арбластер
ЦП
11
James Wilson
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Барнсли - Порт Вейл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
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Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
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