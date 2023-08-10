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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Балкани - Линкольн
Балкани - Линкольн: обзор матча 10 августа 2023
Балкани
10.08.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Линкольн
59'
М. Кореница
62'
Л. Траши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балкани - Линкольн
Замена
В. Туша
️️️️
А. Криезиу
81'
77'
Замена
Хуанфри
️️️️
К. Гомес
72'
Желтая карточка
Л. Кашаро
Замена
В. Лимай
️️️️
Э. Куц
68'
ГОЛ! 2:0!
Л. Траши
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Кореница
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
2
Арменд Тачи
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
19
Лоренц Траши
ЦЗ
20
Эдвин Куц
ОП
10
Кендрим Зиба
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
11
Назми Грипши
АП
11
Альмир Криезиу
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Линкольн
24
Дэйл Коулинг
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
11
Лайам Уолкер
ЦП
8
Манди
ЦП
11
Juanpe
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Балкани
12
Андреа Ходжа
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
8
Везел Лимай
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
9
Krenar Dulaj
ЦФ
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
4
Samson Ajayi
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
99
Santiago Jimenez Luque
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
19
Хуанфри
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Колики
2
Тачи
32
Яшаника
19
Траши
5
Деллова
20
Куц
10
Зиба
11
Грипши
7
Кореница
99
Бериша
11
Криезиу
3-3-2-2
24
Коулинг
6
Лопеш
21
Нано
20
Бритто
5
Айю
8
Яхайя
24
Сержант
11
Уолкер
8
Манди
9
Гомес
11
20
Куц
8
Лимай
8
Лимай
20
Куц
11
Криезиу
25
Туша
25
Туша
11
Криезиу
9
Гомес
19
Хуанфри
19
Хуанфри
9
Гомес
Остались в запасе
Балкани
Линкольн
12
Андреа Ходжа
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
9
Krenar Dulaj
ЦФ
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
4
Samson Ajayi
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
99
Santiago Jimenez Luque
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
12
Андреа Ходжа
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
9
Krenar Dulaj
ЦФ
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Остались в запасе
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
4
Samson Ajayi
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
99
Santiago Jimenez Luque
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Балкани - Линкольн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Линкольн
Лига конференций, 5 тур
Линкольн
- : -
10.12.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
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