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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линкольн - Балкани
Линкольн - Балкани: обзор матча 17 августа 2023
Линкольн
17.08.2023, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Балкани
66'
J.
48'
М. Кореница
64'
Э. Куц
90+8'
К. Зиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Балкани
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
К. Зиба
Пас отдал
Л. Деллова
88'
Замена
В. Туша
️️️️
Н. Грипши
Желтая карточка
К. Гомес
81'
Желтая карточка
Хуанфри
73'
ГОЛ! 1:2!
J.
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
Э. Куц
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Кореница
Пас отдал
Н. Грипши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
24
Дэйл Коулинг
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
11
Лайам Уолкер
ЦП
8
Марко Роса
ЦП
19
Хуанфри
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
19
Лоренц Траши
ЦЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
20
Эдвин Куц
ОП
10
Кендрим Зиба
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Альбин Бериша
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
4
Samson Ajayi
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
8
Манди
ЦП
11
Juanpe
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Балкани
12
Андреа Ходжа
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
8
Везел Лимай
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
3-3-2-2
24
Коулинг
6
Лопеш
21
Нано
20
Бритто
24
Сержант
8
Яхайя
5
Айю
11
Уолкер
8
Роса
9
Гомес
19
Хуанфри
4-1-1-2-2
1
Колики
32
Яшаника
19
Траши
2
Тачи
5
Деллова
20
Куц
10
Зиба
7
Кореница
11
Грипши
11
Криезиу
99
Бериша
11
Грипши
25
Туша
25
Туша
11
Грипши
Остались в запасе
Линкольн
Балкани
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
4
Samson Ajayi
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
8
Манди
ЦП
11
Juanpe
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
12
Андреа Ходжа
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
8
Везел Лимай
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Остались в запасе
1
Наузет Гарсия
ВР
13
Iván Villanueva
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
14
Рой Чиполина
ЦЗ
4
Samson Ajayi
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
8
Манди
ЦП
11
Juanpe
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Остались в запасе
12
Андреа Ходжа
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
8
Везел Лимай
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
23
Рамуш Рамадани
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча Линкольн - Балкани
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 5 тур
Линкольн
- : -
10.12.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
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1 : 0
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