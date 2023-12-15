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Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Сабаил - Габала
Сабаил - Габала: обзор матча 15 декабря 2023
Сабаил
15.12.2023, пятница, 12:00
Азербайджан. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Габала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Сабаил - Габала
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 36 тур
Сабаил
1 : 4
23.05.2025
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 35 тур
Нефтчи
3 : 0
18.05.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 34 тур
Сабаил
0 : 1
10.05.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Шамахы
1 : 1
03.05.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Сабаил
1 : 1
27.04.2025
Араз-Нахичевань
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Шамахы
- : -
29.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
0 : 2
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
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Сабаил
Габала
Березуцкий начал в «Сабахе» с победы
2024.11.29 20:17
«Карабах» – «Сабаил»: прогноз на матч 29 тура азербайджанской Премьер-Лиги, 6 апреля
2024.04.06 09:43
В «Сабаиле» прокомментировали возможное назначение Кержакова главным тренером
2022.12.01 17:04
1
Кержаков прокомментировал новость о возможном назначении в клуб из Азербайджана
2022.12.01 14:51
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
2017.06.16 10:45
2
Березуцкий начал в «Сабахе» с победы
2024.11.29 20:17
«Карабах» – «Сабаил»: прогноз на матч 29 тура азербайджанской Премьер-Лиги, 6 апреля
2024.04.06 09:43
В «Сабаиле» прокомментировали возможное назначение Кержакова главным тренером
2022.12.01 17:04
1
Кержаков прокомментировал новость о возможном назначении в клуб из Азербайджана
2022.12.01 14:51
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
2017.06.16 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
2016.12.08 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
2016.11.24 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
2016.11.03 23:28
1
Гальтье: «Сент-Этьену» нужно что-то делать с атакой»
2016.10.21 09:16
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