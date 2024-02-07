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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Залаэгерсег
Академия Пушкаша - Залаэгерсег: обзор матча 07 февраля 2024
Академия Пушкаша
07.02.2024, среда, 22:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
0 : 1
Завершен
Залаэгерсег
15'
A. Mance (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Залаэгерсег
90'
+4
Замена
D. Csóka
️️️️
G. Mim
Замена
L. Slagveer
️️️️
G. Komaromi
76'
Замена
Z. Bévárdi
️️️️
B. Ormonde-Ottewill
56'
Замена
J. Plsek
️️️️
J. Puljic
46'
46'
Замена
B. Kiss
️️️️
S. Medgyes
Замена
Ж. Грубер
️️️️
У. Ниссила
46'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A. Mance
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
21
J. Puljic
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
18
Bojan Sanković
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
6
Gergely Mim
ЦП
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Академия Пушкаша
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
21
Dániel Csóka
ЦЗ
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
8
István Soltész
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
97
Dániel Németh
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
3-2-1-3
91
33
94
Стронати
22
19
23
Масейрас
16
Ниссила
17
Корбу
77
21
3-3-4
32
41
Эвангелу
4
Варконьи
23
18
27
Беди
6
9
15
33
8
16
Ниссила
30
Грубер
30
Грубер
16
Ниссила
21
23
23
21
77
11
11
77
33
11
11
33
6
21
21
6
23
10
10
23
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Залаэгерсег
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
5
Bence Batik
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
8
István Soltész
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
97
Dániel Németh
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
72
Bendegúz Lehoczki
ВР
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
5
Bence Batik
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
Остались в запасе
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
8
István Soltész
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
97
Dániel Németh
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Академия Пушкаша - Залаэгерсег
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
3
Нарушения
10
8
Офсайды
2
0
Количество передач
606
263
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
60
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
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