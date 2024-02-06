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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Дебрецен
Уйпешт - Дебрецен: обзор матча 06 февраля 2024
Уйпешт
06.02.2024, вторник, 19:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
1 : 2
Завершен
Дебрецен
90+11'
H. Mörschel (П)
78'
Б. Домингес
90+3'
Б. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - Дебрецен
ГОЛ с пенальти! 1:2!
H. Mörschel
90'
+11
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Б. Домингес
Пас отдал
B. DzsudzsÃ¡k
Замена
O. Radosevic
️️️️
Л. Мак
90'
+3
90'
+2
Замена
M. Tuboly
️️️️
J. Oliveira
78'
ГОЛ! 0:1!
Б. Домингес
Пас отдал
Я. Ференчи
Замена
G. Ganea
️️️️
К. Шобот
76'
Замена
P. Ambrose
️️️️
Ф. Сасере
76'
Желтая карточка
Л. Мак
69'
69'
Замена
B. DzsudzsÃ¡k
️️️️
С. Лончар
68'
Желтая карточка
Д. Лагатор
Замена
K. Simon
️️️️
Т. Киш
63'
Красная карточка
С. Евтоски
59'
46'
Замена
Б. Домингес
️️️️
V. Botond
46'
Замена
C. Manrique
️️️️
С. Шуходовски
22'
Замена
N. Baranyai
️️️️
E. Kusnyír
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
20
Лука Мак
ОП
8
Heinz Mörschel
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
23
Dávid Banai
(К)
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
(К)
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
Главный тренер
Ондраш Херцег
Уйпешт
31
Zsombor Molnár
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
14
Ognjen Radosevic
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
21
György Varga
ЦП
88
Matija Ljujic
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
Дебрецен
12
Benedek Erdélyi
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
77
Донат Барань
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
2-1-1-2-5
6
22
20
Мак
8
7
Киш
27
Шобот
49
27
Сасере
45
Евтоски
4
23
3-1-5-1
16
Медьери
14
Дрешкович
29
19
Ференчи
15
Лончар
94
Лагатор
22
8
27
13
Шуходовски
45
Улфарссон
20
Мак
14
14
20
Мак
27
Сасере
32
32
27
Сасере
27
Шобот
32
32
27
Шобот
7
Киш
7
7
7
Киш
13
Шуходовски
15
15
13
Шуходовски
22
19
Домингес
19
Домингес
22
27
68
68
27
29
25
25
29
15
Лончар
10
10
15
Лончар
Остались в запасе
Уйпешт
Дебрецен
31
Zsombor Molnár
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
21
György Varga
ЦП
88
Matija Ljujic
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
12
Benedek Erdélyi
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
27
Ádám Bódi
ЦП
77
Донат Барань
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
31
Zsombor Molnár
ВР
34
Тим Холл
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
21
György Varga
ЦП
88
Matija Ljujic
ЦФ
Остались в запасе
12
Benedek Erdélyi
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
27
Ádám Bódi
ЦП
77
Донат Барань
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Уйпешт - Дебрецен
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
17
Офсайды
1
3
Количество передач
336
449
Сейвы
1
4
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Посещаемость:
2610
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