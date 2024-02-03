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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - Фехервар
Залаэгерсег - Фехервар: обзор матча 03 февраля 2024
Залаэгерсег
03.02.2024, суббота, 14:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
3 : 1
Завершен
Фехервар
8'
A. Mance
45+2'
A. Mance
86'
Y. Croizet
73'
А. Чонгваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - Фехервар
Замена
D. Németh
️️️️
A. Mance
90'
ГОЛ! 3:1!
Y. Croizet
86'
85'
Желтая карточка
А. Чонгваи
84'
Замена
P. Kovacs
️️️️
Л. Кастрати
Замена
Y. Croizet
️️️️
B. Kiss
79'
Замена
G. Mim
️️️️
S. Medgyes
79'
73'
ГОЛ! 2:1!
А. Чонгваи
72'
Замена
M. Simut
️️️️
Б. Беше
60'
Замена
M. Berki
️️️️
R. Pinto
Желтая карточка
Б. Беди
57'
ГОЛ! 2:0!
A. Mance
45'
+2
Замена
D. Csóka
️️️️
С. Эвангелу
33'
29'
Желтая карточка
T. Vid Tóth
ГОЛ! 1:0!
A. Mance
Пас отдал
B. Kiss
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
18
Bojan Sanković
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Фехервар
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
71
Tamás Vid Tóth
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Фехервар
44
Bence Gergényi
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Mario Simut
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
19
Patrik Kovacs
ЦФ
3-3-4
32
41
Эвангелу
4
Варконьи
23
18
27
Беди
10
33
9
9
8
3-3-2-3
4
Шпандлер
31
Серафимов
33
Беше
1
Тот
10
Кристенсен
21
10
Кастрати
17
Шен
14
Чонгваи
77
71
41
Эвангелу
21
21
41
Эвангелу
23
6
6
23
10
15
15
10
9
97
97
9
33
Беше
20
20
33
Беше
21
17
17
21
10
Кастрати
19
19
10
Кастрати
Остались в запасе
Залаэгерсег
Фехервар
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
44
Bence Gergényi
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Остались в запасе
44
Bence Gergényi
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
24
Zsombor Menyhárt
ЦП
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Залаэгерсег - Фехервар
1
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
14
Офсайды
1
2
Количество передач
315
585
Сейвы
3
5
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Посещаемость:
2478
Новости команд
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Залаэгерсег
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