Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - Дьошдьер
Дебрецен - Дьошдьер: обзор матча 03 февраля 2024
Дебрецен
03.02.2024, суббота, 19:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
2 : 2
Завершен
Дьошдьер
62'
B. DzsudzsÃ¡k
89'
E. Kusnyír
50'
Á. Bényei
57'
G. Jurek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Дьошдьер
ГОЛ! 2:2!
E. Kusnyír
Пас отдал
Я. Ференчи
89'
88'
Замена
Г. Биток Стефен
️️️️
S. Bokros
Замена
Д. Лагатор
️️️️
C. Manrique
79'
79'
Замена
D. Popadiuc
️️️️
Á. Bényei
79'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Р. Пожег Ванкас
Желтая карточка
Т. Улфарссон
78'
77'
Вторая желтая
C. Szatmári
Желтая карточка
А. Романчук
70'
64'
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
B. Edomwonyi
64'
Замена
Пернамбуко
️️️️
G. Jurek
ГОЛ! 1:2!
B. DzsudzsÃ¡k
62'
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
M. Szécsi
62'
Замена
А. Кизиридис
️️️️
J. Oliveira
62'
Замена
С. Лончар
️️️️
С. Шуходовски
62'
61'
Желтая карточка
C. Szatmári
57'
ГОЛ! 0:2!
G. Jurek
Пас отдал
B. Edomwonyi
50'
ГОЛ! 0:1!
Á. Bényei
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
13
Сома Шуходовски
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
22
Szilárd Bokros
ЦП
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Дебрецен
12
Benedek Erdélyi
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
45
Tamas Batai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
Дьошдьер
1
Bogdán Bánhegyi
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
59
Doru Popadiuc
ЦП
70
Milán Demeter
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
3-2-2-3
16
Медьери
32
Пеллумби
29
15
19
Ференчи
14
Дрешкович
13
Шуходовски
27
77
Барань
77
10
1-3-1-5
12
3
22
25
20
94
Пожег Ванкас
4
11
34
11
50
13
Шуходовски
15
Лончар
15
Лончар
13
Шуходовски
15
94
Лагатор
94
Лагатор
15
77
45
Улфарссон
45
Улфарссон
77
27
89
Кизиридис
89
Кизиридис
27
22
13
Стефен
13
Стефен
22
34
7
Аколатсе
7
Аколатсе
34
20
59
59
20
11
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
11
94
Пожег Ванкас
90
Кампецис
90
Кампецис
94
Пожег Ванкас
Остались в запасе
Дебрецен
Дьошдьер
12
Benedek Erdélyi
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
45
Tamas Batai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
1
Bogdán Bánhegyi
ВР
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
70
Milán Demeter
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
12
Benedek Erdélyi
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
45
Tamas Batai
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
Остались в запасе
1
Bogdán Bánhegyi
ВР
72
Daniel Farkaš
ЦЗ
70
Milán Demeter
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
74
Adam Szamosi
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Дебрецен - Дьошдьер
2
1
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
17
Офсайды
0
1
Количество передач
468
322
Сейвы
4
6
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Новости команд
Все
Дебрецен
Дьошдьер
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Локомотив» расторг контракт с легионером
2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
2023.12.06 16:57
«Локомотив» расторг контракт с легионером
2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
«Рубин» отдал защитника в аренду в Венгрию
2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош»
2024.04.10 23:11
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+