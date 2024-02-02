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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Уйпешт
МТК - Уйпешт: обзор матча 02 февраля 2024
МТК
02.02.2024, пятница, 22:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
2 : 0
Завершен
Уйпешт
36'
M. Jurina
58'
G. Kocsis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Уйпешт
Замена
Х. Тиам
️️️️
M. Jurina
87'
85'
Желтая карточка
O. Radosevic
Замена
P. Kovács
️️️️
N. Antonov
84'
Замена
️️️️
K. NÃ©meth
84'
66'
Замена
C. Fehér
️️️️
С. Евтоски
66'
Замена
P. Ambrose
️️️️
К. Шобот
66'
Замена
O. Radosevic
️️️️
B. Pauljević
ГОЛ! 2:0!
G. Kocsis
Пас отдал
N. Antonov
58'
54'
Желтая карточка
H. Mörschel
Желтая карточка
K. NÃ©meth
54'
46'
Замена
K. Simon
️️️️
G. Ganea
ГОЛ! 1:0!
M. Jurina
Пас отдал
N. Antonov
36'
15'
Желтая карточка
Т. Холл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
10
István Bognár
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Уйпешт
31
Zsombor Molnár
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
8
Heinz Mörschel
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
27
Франклин Сасере
ЦФ
49
Branko Pauljević
(К)
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Уйпешт
26
Bálint Geiger
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
21
György Varga
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
88
Matija Ljujic
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
1-5-4
1
Демжен
25
25
6
Ката
11
10
22
2
18
11
3
3-1-1-1-4
31
6
34
Холл
22
20
Мак
8
27
Шобот
32
45
Евтоски
49
27
Сасере
3
27
27
3
11
23
Тиам
23
Тиам
11
49
14
14
49
45
Евтоски
4
4
45
Евтоски
27
Шобот
32
32
27
Шобот
32
7
7
32
Остались в запасе
МТК
Уйпешт
25
Gergő Rácz
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
26
Bálint Geiger
ЦП
21
György Varga
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
88
Matija Ljujic
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
97
Bence Végh
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Остались в запасе
26
Bálint Geiger
ЦП
21
György Varga
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
88
Matija Ljujic
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча МТК - Уйпешт
1
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
1
Нарушения
11
20
Офсайды
2
0
Количество передач
442
553
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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