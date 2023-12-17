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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Залаэгерсег
Ференцварош - Залаэгерсег: обзор матча 17 декабря 2023
Ференцварош
17.12.2023, воскресенье, 18:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 17 тур
3 : 0
Завершен
Залаэгерсег
50'
К. Лизтес
77'
И. Аанеба
87'
М. Бен Ромдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Залаэгерсег
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
К. Закариассен
90'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Маркиньос
90'
Желтая карточка
К. Лизтес
88'
ГОЛ! 3:0!
М. Бен Ромдан
Пас отдал
К. Закариассен
87'
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Абу Фани
81'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
А. Пешич
81'
ГОЛ! 2:0!
И. Аанеба
77'
Замена
П. Барат
️️️️
М. Бешич
68'
ГОЛ! 1:0!
К. Лизтес
50'
39'
Желтая карточка
С. Эвангелу
33'
Замена
Y. Croizet
️️️️
D. Németh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
18
Bojan Sanković
ЦП
6
Gergely Mim
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
9
Máté Sajbán
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
88
Петер Барат
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Залаэгерсег
46
Bence Köcse
ВР
55
Жомбор Сенко
ВР
95
Marton Gyurjan
ВР
26
Peter Tullner Gabor
ЦЗ
30
Sebo Deme
ЦП
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
15
Yohan Croizet
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
4-1-2-2-1
90
Дибус
77
Чивич
6
Пашка
26
Сиссе
44
Аанеба
17
Бешич
16
Закариассен
15
Абу Фани
10
Маркиньос
76
Лизтес
8
Пешич
4-3-3
32
41
Эвангелу
4
Варконьи
23
4
18
6
27
Беди
97
8
9
17
Бешич
88
Барат
88
Барат
17
Бешич
8
Пешич
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
8
Пешич
15
Абу Фани
14
Гояк
14
Гояк
15
Абу Фани
16
Закариассен
93
Нгуэн
93
Нгуэн
16
Закариассен
10
Маркиньос
24
Кеинде
24
Кеинде
10
Маркиньос
97
15
15
97
Остались в запасе
Ференцварош
Залаэгерсег
1
Адам Варга
ВР
18
Давид Зигер
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
46
Bence Köcse
ВР
55
Жомбор Сенко
ВР
95
Marton Gyurjan
ВР
26
Peter Tullner Gabor
ЦЗ
30
Sebo Deme
ЦП
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
18
Давид Зигер
ЦП
Остались в запасе
46
Bence Köcse
ВР
55
Жомбор Сенко
ВР
95
Marton Gyurjan
ВР
26
Peter Tullner Gabor
ЦЗ
30
Sebo Deme
ЦП
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Ференцварош - Залаэгерсег
1
1
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
4
6
Количество передач
285
156
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
66
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
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