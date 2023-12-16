Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - МТК
Дьошдьер - МТК: обзор матча 16 декабря 2023
Дьошдьер
16.12.2023, суббота, 19:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 17 тур
2 : 2
Завершен
МТК
33'
C. Szatmári
19'
Z. Stieber
64'
N. Antonov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - МТК
90'
+2
Замена
P. Kovács
️️️️
I. Bognár
Желтая карточка
C. Szatmári
84'
Замена
S. Bokros
️️️️
Á. Bényei
80'
Замена
G. Jurek
️️️️
Э. Аколатсе
80'
76'
Замена
R. Molnár
️️️️
Z. Stieber
Замена
️️️️
В. Климович
70'
Замена
D. Lukács
️️️️
Пернамбуко
70'
Замена
А. Кампецис
️️️️
B. Edomwonyi
70'
64'
ГОЛ! 1:2!
N. Antonov
Пас отдал
Z. Stieber
59'
Замена
️️️️
Н. Спалек
Желтая карточка
G. Holdampf
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
C. Szatmári
Пас отдал
D. Gera
33'
Желтая карточка
Б. Чорбаджийски
31'
Желтая карточка
B. Edomwonyi
28'
28'
Желтая карточка
G. Kocsis
19'
ГОЛ! 0:1!
Z. Stieber
Пас отдал
I. Bognár
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
10
István Bognár
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
1
Bogdán Bánhegyi
ВР
22
Szilárd Bokros
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
11
Gábor Jurek
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
4-2-1-3
12
13
Стефен
3
Чорбаджийски
3
7
Аколатсе
25
20
98
Пернамбуко
11
17
Климович
34
1-5-1-3
1
Демжен
25
25
11
10
97
Спалек
6
Ката
22
7
3
2
20
22
22
20
7
Аколатсе
11
11
7
Аколатсе
98
Пернамбуко
8
8
98
Пернамбуко
34
90
Кампецис
90
Кампецис
34
10
27
27
10
7
9
9
7
Остались в запасе
Дьошдьер
МТК
30
Карло Сентич
ВР
1
Bogdán Bánhegyi
ВР
7
István Csirmaz
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Сентич
ВР
1
Bogdán Bánhegyi
ВР
7
István Csirmaz
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча Дьошдьер - МТК
4
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
3
Офсайды
2
1
Количество передач
221
305
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Новости команд
Все
Дьошдьер
МТК
«Локомотив» расторг контракт с легионером
2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
«Рубин» отдал защитника в аренду в Венгрию
2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош»
2024.04.10 23:11
1
«Локомотив» расторг контракт с легионером
2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
«Рубин» отдал защитника в аренду в Венгрию
2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош»
2024.04.10 23:11
1
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+