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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Академия Пушкаша
Фехервар - Академия Пушкаша: обзор матча 02 декабря 2023
Фехервар
02.12.2023, суббота, 17:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
3 : 1
Завершен
Академия Пушкаша
6'
К. Кодро
34'
Т. Кристенсен
76'
К. Кодро (П)
58'
Л. Колли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Академия Пушкаша
Замена
Ч. Шпандлер
️️️️
С. Шен
90'
+1
Замена
Л. Кастрати
️️️️
L. Szabo
84'
Замена
R. Pinto
️️️️
Т. Кристенсен
84'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Кодро
76'
76'
Замена
Ж. Грубер
️️️️
М. Корбу
Замена
М. Карамоко
️️️️
M. Katona
67'
58'
ГОЛ! 2:1!
Л. Колли
Пас отдал
П. Стронати
Желтая карточка
Д. Флорес
57'
46'
Замена
L. Slagveer
️️️️
М. Сойсало
46'
Замена
J. Levi
️️️️
J. Plsek
Желтая карточка
L. Szabo
44'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кристенсен
Пас отдал
M. Katona
34'
26'
Желтая карточка
Ж. Надь
Желтая карточка
M. Katona
23'
22'
Пенальти не реализован!
J. Plsek
ГОЛ! 1:0!
К. Кодро
Пас отдал
Т. Кристенсен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
31
Никола Серафимов
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
19
Кенан Кодро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Академия Пушкаша
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Жолт Надь
(К)
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
1
Tamás Markek
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Академия Пушкаша
26
Ádám Umathum
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
74
Martin Auerbach
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
3-3-1-4
31
Серафимов
44
33
Беше
10
Кристенсен
20
Флорес
1
Тот
17
Шен
14
Чонгваи
19
Кодро
17
77
3-2-1-5
33
19
18
Надь
23
Масейрас
94
Стронати
20
Сойсало
1
14
17
Корбу
23
9
Колли
17
Шен
4
Шпандлер
4
Шпандлер
17
Шен
10
Кристенсен
21
21
10
Кристенсен
17
10
Кастрати
10
Кастрати
17
77
9
Карамоко
9
Карамоко
77
20
Сойсало
11
11
20
Сойсало
23
10
10
23
17
Корбу
30
Грубер
30
Грубер
17
Корбу
Остались в запасе
Фехервар
Академия Пушкаша
51
Roland Gergely
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
17
Marcell Berki
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
26
Ádám Umathum
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
17
Marcell Berki
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Остались в запасе
26
Ádám Umathum
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Фехервар - Академия Пушкаша
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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