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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Ференцварош
Академия Пушкаша - Ференцварош: обзор матча 26 ноября 2023
Академия Пушкаша
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ференцварош
57'
Л. Колли
18'
К. Закариассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Ференцварош
Замена
L. Slagveer
️️️️
Ж. Надь
86'
Желтая карточка
К. Масейрас
84'
Желтая карточка
П. Стронати
78'
77'
Замена
К. Лизтес
️️️️
А. Траоре
76'
Замена
А. Гояк
️️️️
Э. Ботка
Замена
М. Сойсало
️️️️
J. Levi
68'
Замена
Ж. Грубер
️️️️
Л. Колли
68'
Желтая карточка
Ж. Надь
60'
ГОЛ! 1:1!
Л. Колли
Пас отдал
Ж. Надь
57'
Желтая карточка
Л. Колли
45'
+2
Желтая карточка
R. Szolnoki
42'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Закариассен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
18
Жолт Надь
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
9
Ламин Колли
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Академия Пушкаша
24
Barna Pál
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
21
J. Puljic
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
3-2-5
33
94
Стронати
22
19
23
Масейрас
23
1
17
Корбу
10
9
Колли
4-3-1-2
90
Дибус
2
Уинго
21
Ботка
26
Сиссе
2
Рамирес
15
Абу Фани
16
Закариассен
25
Макрецкис
10
Маркиньос
8
Пешич
14
Траоре
10
20
Сойсало
20
Сойсало
10
9
Колли
30
Грубер
30
Грубер
9
Колли
18
Надь
11
11
18
Надь
21
Ботка
14
Гояк
14
Гояк
21
Ботка
14
Траоре
76
Лизтес
76
Лизтес
14
Траоре
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Ференцварош
24
Barna Pál
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
21
J. Puljic
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
55
Балинт Катона
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
24
Barna Pál
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
21
J. Puljic
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
55
Балинт Катона
АП
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Академия Пушкаша - Ференцварош
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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