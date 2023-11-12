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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Фехервар
Ференцварош - Фехервар: обзор матча 12 ноября 2023
Ференцварош
12.11.2023, воскресенье, 18:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
0 : 1
Завершен
Фехервар
67'
L. Szabo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Фехервар
90'
+7
Желтая карточка
R. Pinto
90'
+6
Желтая карточка
Б. Тот
90'
+2
Желтая карточка
Д. Флорес
Желтая карточка
Д. Зигер
86'
Замена
А. Гояк
️️️️
К. Рамирес
86'
Желтая карточка
Маркиньос
82'
80'
Замена
М. Карамоко
️️️️
К. Кодро
80'
Замена
R. Pinto
️️️️
Т. Кристенсен
Замена
Э. Чивич
️️️️
А. Траоре
78'
Замена
О. Квабена
️️️️
М. Абена
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
L. Szabo
Пас отдал
Ж. Калмар
64'
Замена
L. Szabo
️️️️
Л. Кастрати
55'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
M. Katona
Замена
Д. Зигер
️️️️
А. Эсити
46'
Замена
К. Лизтес
️️️️
М. Бен Ромдан
46'
Желтая карточка
М. Бен Ромдан
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Фехервар
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
77
Matyas Katona
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Давид Зигер
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
4-3-1-2
90
Дибус
2
Рамирес
26
Сиссе
14
Абена
2
Уинго
25
Макрецкис
5
Бен Ромдан
13
Эсити
10
Маркиньос
8
Пешич
14
Траоре
3-3-2-3
33
Беше
31
Серафимов
44
1
Тот
10
Кристенсен
20
Флорес
10
Кастрати
17
Шен
19
Кодро
14
Чонгваи
77
14
Траоре
77
Чивич
77
Чивич
14
Траоре
13
Эсити
18
Зигер
18
Зигер
13
Эсити
2
Рамирес
14
Гояк
14
Гояк
2
Рамирес
5
Бен Ромдан
76
Лизтес
76
Лизтес
5
Бен Ромдан
14
Абена
18
Квабена
18
Квабена
14
Абена
77
13
Калмар
13
Калмар
77
10
Кристенсен
21
21
10
Кристенсен
10
Кастрати
17
17
10
Кастрати
19
Кодро
9
Карамоко
9
Карамоко
19
Кодро
Остались в запасе
Ференцварош
Фехервар
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
51
Roland Gergely
ВР
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
88
Петер Барат
ЦП
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Ференцварош - Фехервар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
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