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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Мезекевешд - Дебрецен
Мезекевешд - Дебрецен: обзор матча 04 ноября 2023
Мезекевешд
04.11.2023, суббота, 14:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
2 : 1
Завершен
Дебрецен
4'
B. Cseke
10'
Т. Шери
25'
Д. Барань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мезекевешд - Дебрецен
Желтая карточка
S. Filip
87'
84'
Замена
А. Мадждевац
️️️️
А. Романчук
Замена
A. Lukić
️️️️
Д. Бабунски
82'
Вторая желтая
R. Pillár
81'
Желтая карточка
И. Бериашвили
78'
Замена
R. Lehoczky
️️️️
G. Molnár
74'
70'
Замена
C. Manrique
️️️️
С. Лончар
70'
Замена
Z. Bévárdi
️️️️
Á. Bódi
67'
Желтая карточка
Д. Лагатор
59'
Желтая карточка
А. Романчук
Замена
S. Filip
️️️️
Т. Шери
57'
Желтая карточка
C. Gomis
46'
46'
Замена
J. Oliveira
️️️️
V. Botond
45'
Желтая карточка
V. Botond
41'
Желтая карточка
Á. Bódi
Желтая карточка
R. Pillár
32'
25'
ГОЛ! 2:1!
Д. Барань
Пас отдал
Я. Ференчи
ГОЛ! 2:0!
Т. Шери
Пас отдал
Д. Бабунски
10'
ГОЛ! 1:0!
B. Cseke
Пас отдал
Т. Шери
4'
Желтая карточка
С. Дражич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мезекевешд
21
Róbert Pillár
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
72
Kevin Kállai
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
6
Давид Бабунски
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
24
Тамаш Шери
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Мезекевешд
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
27
João Oliveira
ЦП
45
Tamas Batai
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
2-4-5
21
4
Бериашвили
72
94
6
Бабунски
77
78
9
Дражич
24
Шери
16
1
3-1-4-2
16
Медьери
29
3
Романчук
19
Ференчи
15
Лончар
8
27
22
94
Лагатор
77
Барань
10
16
5
5
16
24
Шери
70
70
24
Шери
6
Бабунски
17
17
6
Бабунски
15
Лончар
15
15
15
Лончар
22
27
27
22
27
11
11
27
3
Романчук
11
Мадждевац
11
Мадждевац
3
Романчук
Остались в запасе
Мезекевешд
Дебрецен
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
1
Марко Милошевич
ВР
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
45
Tamas Batai
ЦП
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
1
Адам Ковачик
ВР
99
Istvan Bence
ВР
26
Йоанн Захари
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
45
Tamas Batai
ЦП
Главный тренер
Аттила Пинтер
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Мезекевешд - Дебрецен
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Главный судья:
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