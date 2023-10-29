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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Мезекевешд - МТК
Мезекевешд - МТК: обзор матча 29 октября 2023
Мезекевешд
29.10.2023, воскресенье, 15:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
1 : 0
Завершен
МТК
7'
G. Molnár
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мезекевешд - МТК
Замена
M. Brtan
️️️️
C. Gomis
90'
+1
Желтая карточка
R. Piscitelli
87'
Желтая карточка
С. Дражич
85'
Замена
A. Lukić
️️️️
Д. Бабунски
82'
Замена
G. Nagy
️️️️
Т. Шери
69'
63'
Желтая карточка
I. Bognár
56'
Желтая карточка
М. Косновски
Желтая карточка
Д. Бабунски
34'
ГОЛ! 1:0!
G. Molnár
Пас отдал
B. Cseke
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мезекевешд
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
6
Давид Бабунски
ЦП
94
Benjámin Cseke
ЦП
77
Sándor Vajda
ЦП
72
Kevin Kállai
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
16
Gábor Molnár
ЦФ
24
Тамаш Шери
ЦФ
78
Christian Gomis
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
6
Михалы Ката
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
22
Viktor Hei
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
10
István Bognár
ЦП
9
Rajmund Molnár
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
Мезекевешд
99
Istvan Bence
ВР
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
7
Йожеф Салаи
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
20
M. Brtan
ЦФ
17
Andrej Lukić
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
2-4-5
4
Бериашвили
21
6
Бабунски
77
72
94
9
Дражич
78
24
Шери
16
1
1-5-2-2
1
Демжен
24
6
Ката
22
25
10
7
23
Тиам
18
Косновски
3
9
24
Шери
77
77
24
Шери
78
20
20
78
6
Бабунски
17
17
6
Бабунски
7
7
Остались в запасе
Мезекевешд
МТК
99
Istvan Bence
ВР
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
Остались в запасе
99
Istvan Bence
ВР
1
Адам Ковачик
ВР
71
Artem Nahirnij
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
5
Roland Lehoczky
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
7
Йожеф Салаи
ЦФ
10
Roland Ugrai
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
Главный тренер
Аттила Пинтер
Статистика матча Мезекевешд - МТК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
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Информация о матче
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МТК
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
2022.10.17 10:58
1
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
2022.10.17 08:40
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
2022.03.19 08:27
2
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
2021.07.15 21:20
3
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
2021.07.15 18:12
1
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