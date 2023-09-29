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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - Академия Пушкаша
Залаэгерсег - Академия Пушкаша: обзор матча 29 сентября 2023
Залаэгерсег
29.09.2023, пятница, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
1 : 1
Завершен
Академия Пушкаша
90+9'
J. Špoljarić
88'
J. Plsek (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - Академия Пушкаша
ГОЛ! 1:1!
J. Špoljarić
90'
+9
90'
+7
Замена
G. Ominger
️️️️
J. Plsek
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Надь
90'
+3
Замена
G. Komaromi
️️️️
М. Сойсало
Замена
D. Németh
️️️️
A. Huszti
89'
88'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
J. Plsek
Желтая карточка
D. Csóka
87'
Замена
M. Sajbán
️️️️
A. Mance
80'
76'
Желтая карточка
К. Масейрас
74'
Замена
Л. Колли
️️️️
Ж. Грубер
Желтая карточка
A. Mance
64'
Желтая карточка
С. Эвангелу
56'
54'
Желтая карточка
B. Ormonde-Ottewill
46'
Замена
Ж. Надь
️️️️
J. Levi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
18
Bojan Sanković
ЦП
6
Gergely Mim
ЦП
27
Бенце Беди
ЦП
9
Antonio Mance
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
18
András Huszti
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Академия Пушкаша
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
23
J. Plsek
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Залаэгерсег
32
Dávid Dombó
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
Академия Пушкаша
18
Жолт Надь
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
3-3-4
95
41
Эвангелу
21
23
18
6
27
Беди
9
18
15
8
3-1-5
23
Масейрас
33
94
Стронати
20
Сойсало
17
Корбу
1
14
10
5
18
97
97
18
50
50
9
9
9
9
10
18
Надь
18
Надь
10
23
30
30
23
20
Сойсало
77
77
20
Сойсало
30
Грубер
9
Колли
9
Колли
30
Грубер
Остались в запасе
Залаэгерсег
Академия Пушкаша
32
Dávid Dombó
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
19
A. Favorov
ЦЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
32
Dávid Dombó
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Milán Gábo Klausz
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Остались в запасе
19
A. Favorov
ЦЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Залаэгерсег - Академия Пушкаша
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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