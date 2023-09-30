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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - Уйпешт
Дебрецен - Уйпешт: обзор матча 30 сентября 2023
Дебрецен
30.09.2023, суббота, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
1 : 2
Завершен
Уйпешт
74'
E. Kusnyír
80'
H. Mörschel
88'
H. Mörschel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Уйпешт
90'
+2
Желтая карточка
G. Ganea
88'
ГОЛ! 1:2!
H. Mörschel
Желтая карточка
B. DzsudzsÃ¡k
84'
80'
ГОЛ! 1:1!
H. Mörschel
Пас отдал
G. Ganea
ГОЛ! 1:0!
E. Kusnyír
Пас отдал
H. Ojediran
74'
Замена
Z. Bévárdi
️️️️
А. Кизиридис
72'
Замена
Д. Барань
️️️️
B. DzsudzsÃ¡k
72'
Замена
Б. Домингес
️️️️
Á. Bódi
62'
60'
Замена
K. Simon
️️️️
К. Шобот
60'
Замена
H. Mörschel
️️️️
Л. Мак
53'
Желтая карточка
Л. Мак
Желтая карточка
А. Кизиридис
45'
+1
Желтая карточка
Я. Ференчи
21'
Красная карточка
Д. Лагатор
13'
4'
Замена
Л. Мак
️️️️
M. Ljujic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Уйпешт
34
Тим Холл
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
29
Винсент Оново
ОП
18
Mátyás Tajti
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
23
Dávid Banai
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
88
Matija Ljujic
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
19
Брендон Домингес
ЦП
33
József Varga
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
77
Донат Барань
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
Уйпешт
2
Мартен Кууск
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
8
Heinz Mörschel
ЦП
21
György Varga
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
32
George Ganea
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
57
Akos Toth
ЦФ
3-1-3-3
16
Медьери
19
Ференчи
3
Романчук
29
15
Лончар
94
Лагатор
8
27
77
89
Кизиридис
10
2-1-1-2-5
34
Холл
62
Кастрати
29
Оново
18
27
Шобот
7
Киш
23
4
12
Юргенс
88
49
27
19
Домингес
19
Домингес
27
10
77
Барань
77
Барань
10
89
Кизиридис
11
11
89
Кизиридис
88
20
Мак
20
Мак
88
Мак
8
8
Мак
27
Шобот
7
7
27
Шобот
Остались в запасе
Дебрецен
Уйпешт
1
Марко Милошевич
ВР
33
József Varga
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
György Varga
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
32
George Ganea
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
57
Akos Toth
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
33
József Varga
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
Остались в запасе
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
György Varga
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
32
George Ganea
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
32
Peter Ambrose
ЦФ
57
Akos Toth
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Дебрецен - Уйпешт
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
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Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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