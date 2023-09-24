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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Фехервар - Залаэгерсег
Фехервар - Залаэгерсег: обзор матча 24 сентября 2023
Фехервар
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
3 : 3
Завершен
Залаэгерсег
33'
М. Карамоко
64'
Ж. Калмар
90+9'
L. Szabo
46'
Y. Croizet
72'
С. Эвангелу
81'
J. Špoljarić (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Залаэгерсег
ГОЛ! 3:3!
L. Szabo
90'
+9
Желтая карточка
L. Szabo
90'
+8
90'
Желтая карточка
Т. Тодороски
85'
Замена
B. Kovács
️️️️
Y. Croizet
Замена
L. Szabo
️️️️
А. Чонгваи
83'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Б. Беше
83'
Замена
С. Шен
️️️️
Д. Флорес
83'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
J. Špoljarić
80'
Замена
J. Špoljarić
️️️️
G. Mim
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
M. Katona
77'
72'
ГОЛ! 2:2!
С. Эвангелу
Замена
Ч. Шпандлер
️️️️
М. Карамоко
66'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Калмар
64'
Вторая желтая
А. Фиола
61'
Желтая карточка
А. Чонгваи
60'
46'
ГОЛ! 1:1!
Y. Croizet
Желтая карточка
А. Фиола
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Карамоко
33'
19'
Желтая карточка
S. Medgyes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
5
Аттила Фиола
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Залаэгерсег
55
Жомбор Сенко
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
27
Бенце Беди
ЦП
6
Gergely Mim
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
15
Yohan Croizet
ЦФ
8
Norbert Szendrei
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
12
Franck Bambock
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
17
L. Szabo
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Залаэгерсег
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
István Soltész
ЦП
11
Barnabás Kovács
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
97
Dániel Németh
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
4-3-4
5
Фиола
44
33
Беше
31
Серафимов
1
Тот
20
Флорес
13
Калмар
19
Кодро
9
Карамоко
77
14
Чонгваи
4-3-3
55
Сенко
4
Варконьи
21
23
41
Эвангелу
27
Беди
6
18
9
8
15
9
Карамоко
4
Шпандлер
4
Шпандлер
9
Карамоко
77
10
Кристенсен
10
Кристенсен
77
20
Флорес
17
Шен
17
Шен
20
Флорес
33
Беше
10
Кастрати
10
Кастрати
33
Беше
14
Чонгваи
17
17
14
Чонгваи
15
11
11
15
6
50
50
6
Остались в запасе
Фехервар
Залаэгерсег
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
István Soltész
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Остались в запасе
95
Marton Gyurjan
ВР
4
Zoran Lesjak
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
István Soltész
ЦП
70
Meshack Ubochioma
ЦП
97
Dániel Németh
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
23
Daniel Milovanovikj
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Фехервар - Залаэгерсег
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
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