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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Дебрецен
Дьошдьер - Дебрецен: обзор матча 23 сентября 2023
Дьошдьер
23.09.2023, суббота, 18:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
3 : 1
Завершен
Дебрецен
31'
G. Holdampf
45+1'
Пернамбуко
90+3'
Э. Аколатсе
65'
Д. Барань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Дебрецен
ГОЛ! 3:1!
Э. Аколатсе
90'
+3
Замена
G. Jurek
️️️️
D. Lukács
90'
Желтая карточка
M. Jurina
88'
79'
Замена
А. Мадждевац
️️️️
Д. Барань
Замена
В. Климович
️️️️
G. Holdampf
76'
Замена
Б. Чорбаджийски
️️️️
C. Szatmári
76'
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Барань
Замена
️️️️
Пернамбуко
60'
Замена
M. Jurina
️️️️
B. Edomwonyi
60'
Желтая карточка
D. Gera
53'
Желтая карточка
C. Szatmári
49'
46'
Замена
Á. Bódi
️️️️
Б. Домингес
46'
Замена
M. Szécsi
️️️️
А. Кизиридис
ГОЛ! 2:0!
Пернамбуко
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
G. Holdampf
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
98
Пернамбуко
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
11
Dániel Gera
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Дебрецен
1
Марко Милошевич
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
29
Erik Kusnyír
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
70
Moussango Obounet
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
70
Milán Demeter
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
8
Dániel Lukács
ЦФ
Дебрецен
87
Márk Engedi
ВР
25
Nimrod Baranyai
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
27
Ádám Bódi
ЦП
33
József Varga
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
4-1-2-3
30
Сентич
13
Стефен
6
3
7
Аколатсе
25
98
Пернамбуко
94
Пожег Ванкас
50
34
11
3-1-3-3
1
Милошевич
3
Романчук
29
19
Ференчи
15
Лончар
94
Лагатор
8
19
Домингес
77
Барань
10
89
Кизиридис
3
3
Чорбаджийски
3
Чорбаджийски
3
34
11
11
34
25
17
Климович
17
Климович
25
11
11
8
8
19
Домингес
27
27
19
Домингес
77
Барань
11
Мадждевац
11
Мадждевац
77
Барань
89
Кизиридис
77
77
89
Кизиридис
Остались в запасе
Дьошдьер
Дебрецен
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
70
Moussango Obounet
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
70
Milán Demeter
ЦП
Главный тренер
Владимир Раденкович
87
Márk Engedi
ВР
25
Nimrod Baranyai
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
33
József Varga
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
70
Moussango Obounet
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
7
István Csirmaz
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
70
Milán Demeter
ЦП
Остались в запасе
87
Márk Engedi
ВР
25
Nimrod Baranyai
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
33
József Varga
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Дьошдьер - Дебрецен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
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0 : 2
24.10.2026
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