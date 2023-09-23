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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - МТК
Уйпешт - МТК: обзор матча 23 сентября 2023
Уйпешт
23.09.2023, суббота, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
0 : 2
Завершен
МТК
25'
I. Bognár
71'
K. NÃ©meth
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - МТК
Желтая карточка
G. Ganea
87'
80'
Замена
R. Molnár
️️️️
I. Bognár
79'
Замена
P. Kovács
️️️️
K. NÃ©meth
79'
Замена
D. Zsóri
️️️️
N. Antonov
Замена
Т. Киш
️️️️
Л. Кастрати
75'
Замена
K. Simon
️️️️
К. Шобот
75'
71'
ГОЛ! 0:2!
K. NÃ©meth
Пас отдал
I. Bognár
Замена
G. Ganea
️️️️
M. Ljujic
69'
25'
ГОЛ! 0:1!
I. Bognár
Пас отдал
K. NÃ©meth
23'
Замена
G. Kocsis
️️️️
T. KÃ¡dÃ¡r
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
8
Heinz Mörschel
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
32
Peter Ambrose
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
88
Matija Ljujic
ЦФ
49
Branko Pauljević
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
7
Mátyás Kovács
ЦП
10
István Bognár
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
6
Михалы Ката
ЦП
22
Viktor Hei
ЦП
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
Уйпешт
1
Джордже Николич
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
20
Лука Мак
ОП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
21
György Varga
ЦП
45
Стефан Евтоски
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
32
George Ganea
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
27
Patrik Kovács
ЦЗ
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
3-1-2-1-4
62
Кастрати
6
34
Холл
29
Оново
8
18
27
Шобот
32
49
88
23
2-5-3
1
Демжен
25
4
7
97
6
Ката
22
10
2
3
18
62
Кастрати
7
Киш
7
Киш
62
Кастрати
27
Шобот
7
7
27
Шобот
88
32
32
88
18
27
27
18
25
25
25
25
10
9
9
10
3
7
7
3
Остались в запасе
Уйпешт
МТК
1
Джордже Николич
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
21
György Varga
ЦП
45
Стефан Евтоски
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
21
György Varga
ЦП
45
Стефан Евтоски
ЦФ
12
Оливер Юргенс
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Уйпешт - МТК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
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