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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Дьошдьер
МТК - Дьошдьер: обзор матча 02 сентября 2023
МТК
02.09.2023, суббота, 16:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
2 : 1
Завершен
Дьошдьер
57'
I. Bognár
60'
A. Vallejo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Дьошдьер
Желтая карточка
D. Zsóri
90'
+5
Замена
D. Zsóri
️️️️
I. Bognár
81'
80'
Замена
M. Obounet
️️️️
Р. Пожег Ванкас
Замена
P. Kovács
️️️️
N. Antonov
73'
Замена
Z. Stieber
️️️️
K. NÃ©meth
72'
61'
Замена
M. Jurina
️️️️
B. Edomwonyi
61'
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
D. Lukács
61'
Замена
G. Jurek
️️️️
G. Holdampf
60'
ГОЛ! 1:1!
A. Vallejo
Пас отдал
Пернамбуко
ГОЛ! 1:0!
I. Bognár
Пас отдал
K. NÃ©meth
57'
21'
Желтая карточка
B. Bárdos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Dávid Bobál
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
7
Mátyás Kovács
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
10
István Bognár
ЦП
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
6
Михалы Ката
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
98
Пернамбуко
ЛВ
25
Gergő Holdampf
ЦП
8
Dániel Lukács
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
7
Dániel Zsóri
ЦФ
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
8
Attila Lőrinczy
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
70
Moussango Obounet
ЦП
11
Gábor Jurek
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
2-5-3
1
Демжен
4
25
11
7
23
Тиам
10
22
3
6
Ката
18
3-1-2-4
30
Сентич
3
6
13
Стефен
25
94
Пожег Ванкас
98
Пернамбуко
11
50
34
8
3
27
27
3
18
7
7
18
10
7
7
10
8
7
Аколатсе
7
Аколатсе
8
94
Пожег Ванкас
70
70
94
Пожег Ванкас
25
11
11
25
34
11
11
34
Остались в запасе
МТК
Дьошдьер
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
12
Artem Odintsov
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
8
Attila Lőrinczy
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
Главный тренер
Владимир Раденкович
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
24
Dániel Vadnai
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
25
Gergő Kocsis
ЦП
28
Ádám Miknyóczki
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
11
Ákos Zuigéber
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
Остались в запасе
12
Artem Odintsov
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
8
Attila Lőrinczy
ЦП
20
Ágoston Bényei
ЦП
Главный тренер
Владимир Раденкович
Статистика матча МТК - Дьошдьер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
- : -
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
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1
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2025.07.04 21:09
1
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2025.05.28 18:24
«Рубин» отдал защитника в аренду в Венгрию
2024.07.05 10:50
1
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
Дебютный гол Севикяна за «Ференцварош»
2024.04.10 23:11
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