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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Пакш
Ференцварош - Пакш: обзор матча 27 августа 2023
Ференцварош
27.08.2023, воскресенье, 18:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
6 : 1
Завершен
Пакш
10'
А. Траоре
19'
Б. Варга
29'
Б. Варга
43'
Б. Варга
45+3'
С. Ммае
45+6'
Т. Нгуэн
35'
K. Kovács
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Пакш
Замена
М. Абена
️️️️
М. Бен Ромдан
74'
Замена
О. Квабена
️️️️
М. Абу Фани
61'
Замена
К. Лизтес
️️️️
А. Траоре
60'
Замена
А. Пешич
️️️️
Б. Варга
60'
60'
Замена
D. Böde
️️️️
Я. Хан
46'
Замена
B. Balogh
️️️️
E. Silye
46'
Замена
K. Horvath
️️️️
K. Papp
46'
Замена
Б. Ленжер
️️️️
A. Temesvári
Замена
Д. Зигер
️️️️
А. Эсити
46'
ГОЛ! 6:1!
Т. Нгуэн
Пас отдал
М. Абу Фани
45'
+6
ГОЛ! 5:1!
С. Ммае
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Б. Сабо
ГОЛ! 4:1!
Б. Варга
Пас отдал
А. Траоре
43'
35'
ГОЛ! 3:1!
K. Kovács
Пас отдал
Z. Haraszti
ГОЛ! 3:0!
Б. Варга
Пас отдал
М. Абу Фани
29'
ГОЛ! 2:0!
Б. Варга
Пас отдал
М. Бен Ромдан
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
Т. Нгуэн
10'
6'
Желтая карточка
Á. Kinyik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
5
Attila Temesvári
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
22
József Windecker
ЦП
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
9
Янош Хан
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Давид Зигер
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
76
Кристиан Лизтес
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
21
Lukács Bőle
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
3-4-1-2
90
Дибус
6
Пашка
26
Сиссе
3
Ммае
25
Макрецкис
15
Абу Фани
13
Эсити
5
Бен Ромдан
93
Нгуэн
19
Варга
14
Траоре
3-2-3-2
1
Саппанош
14
5
20
2
14
Осват
21
80
Сабо
22
9
Хан
10
5
Бен Ромдан
14
Абена
14
Абена
5
Бен Ромдан
13
Эсити
18
Зигер
18
Зигер
13
Эсити
14
Траоре
76
Лизтес
76
Лизтес
14
Траоре
15
Абу Фани
18
Квабена
18
Квабена
15
Абу Фани
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
5
24
Ленжер
24
Ленжер
5
14
8
8
14
9
Хан
13
13
9
Хан
21
19
19
21
Остались в запасе
Ференцварош
Пакш
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
88
Петер Барат
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
Главный тренер
Робби Кин
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
88
Петер Барат
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
21
Lukács Bőle
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
23
Péter Beke
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Ференцварош - Пакш
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
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