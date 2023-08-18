Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Фехервар
Академия Пушкаша - Фехервар: обзор матча 18 августа 2023
Академия Пушкаша
18.08.2023, пятница, 19:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
2 : 2
Завершен
Фехервар
11'
J. Plsek
75'
J. Plsek
39'
К. Кодро
90+5'
M. Katona
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Фехервар
Желтая карточка
B. Batik
90'
+5
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
M. Katona
Желтая карточка
Ж. Грубер
89'
+8
Желтая карточка
R. Szolnoki
86'
85'
Замена
L. Szabo
️️️️
Т. Кристенсен
Замена
Ж. Грубер
️️️️
L. Slagveer
85'
80'
Замена
Б. Беше
️️️️
А. Фиола
80'
Замена
R. Pinto
️️️️
Д. Флорес
80'
Замена
М. Карамоко
️️️️
А. Чонгваи
Замена
A. Favorov
️️️️
J. Levi
78'
ГОЛ! 2:1!
J. Plsek
Пас отдал
L. Slagveer
75'
Замена
G. Komaromi
️️️️
М. Корбу
65'
57'
Желтая карточка
Н. Серафимов
39'
ГОЛ! 1:1!
К. Кодро
Пас отдал
Ж. Калмар
18'
Желтая карточка
Ж. Калмар
ГОЛ! 1:0!
J. Plsek
Пас отдал
Л. Колли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
11
Luciano Slagveer
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Фехервар
5
Аттила Фиола
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
14
Арон Чонгваи
ЦФ
77
Matyas Katona
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Академия Пушкаша
26
Ádám Umathum
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
60
Oleg Yablonski
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Фехервар
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
21
Rúben Pinto
ЦП
17
Milán Pető
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
3-5
22
94
Стронати
33
5
9
Колли
10
23
17
Корбу
3-4-1-3
5
Фиола
31
Серафимов
4
Шпандлер
13
Калмар
20
Флорес
10
Кристенсен
1
Тот
17
Шен
77
14
Чонгваи
19
Кодро
10
19
19
10
17
Корбу
77
77
17
Корбу
11
30
Грубер
30
Грубер
11
5
Фиола
33
Беше
33
Беше
5
Фиола
20
Флорес
21
21
20
Флорес
14
Чонгваи
9
Карамоко
9
Карамоко
14
Чонгваи
10
Кристенсен
17
17
10
Кристенсен
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Фехервар
26
Ádám Umathum
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
60
Oleg Yablonski
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
26
Ádám Umathum
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
60
Oleg Yablonski
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Остались в запасе
51
Roland Gergely
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
20
Márió Zeke
ЦЗ
17
Milán Pető
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
17
Marcell Berki
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Академия Пушкаша - Фехервар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Новости команд
Все
Академия Пушкаша
Фехервар
«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:20
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
18
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:20
Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
18
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Краснодар» продал Арутюняна венгерскому клубу
2025.01.25 09:54
8
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
2023.03.13 09:09
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+