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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Чукарички - ИМТ Белград
Чукарички - ИМТ Белград: обзор матча 18 декабря 2023
Чукарички
18.12.2023, понедельник, 20:00
Сербия. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
ИМТ Белград
40'
M. Luković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чукарички - ИМТ Белград
Желтая карточка
N. Tošić
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
М. Гордич
88'
Желтая карточка
M. Luković
Замена
Л. Сингх
️️️️
Đ. Ivanović
73'
70'
Замена
L. Luković
️️️️
N. Krstić
69'
Желтая карточка
А. Зуев
Замена
A. Janković
️️️️
Л. Аджич
61'
40'
ГОЛ! 0:1!
M. Luković
Пас отдал
N. Krstić
36'
Желтая карточка
M. Delević
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
33
Nemanja Belić
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
7
Nikola Glišić
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
25
Nikola Krstić
ЦФ
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Чукарички
81
Vladan Čarapić
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
23
Aleksa Cvetković
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
8
Luka Luković
ЦФ
14
Charles Shedrack
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
1-4-5
33
Йованович
24
Станкович
9
Аджич
9
7
14
Ковач
44
14
45
9
4-3-1-2
51
Гордич
7
23
22
26
5
22
27
17
Зуев
45
25
9
11
Сингх
11
Сингх
9
9
Аджич
40
40
9
Аджич
25
8
8
25
Остались в запасе
Чукарички
ИМТ Белград
81
Vladan Čarapić
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
12
Aleksandar Knežević
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
23
Aleksa Cvetković
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
14
Charles Shedrack
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
81
Vladan Čarapić
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
19
Виктор Роган
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
33
Stefan Nikolić
ЦП
23
Aleksa Cvetković
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
14
Charles Shedrack
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Чукарички - ИМТ Белград
1
4
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
4
8
Офсайды
1
1
Количество передач
234
175
Сейвы
0
1
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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