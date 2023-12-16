Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - Войводина
Раднички - Войводина: обзор матча 16 декабря 2023
Раднички
16.12.2023, суббота, 16:00
Сербия. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Войводина
49'
M. Índio
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички - Войводина
90'
+2
Замена
М. Иванович
️️️️
А. Радулович
82'
Замена
С. Вукич
️️️️
А. Вуканович
61'
Замена
У. Николич
️️️️
Ф. Малбашич
61'
Замена
N. Campbell
️️️️
Д. Зукич
Замена
S. Cvetković
️️️️
L. Jovanović
61'
49'
ГОЛ! 0:1!
M. Índio
Пас отдал
А. Радулович
Желтая карточка
A. Pejovic
36'
24'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
12
Драган Росич
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
21
Vanja Ilić
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
50
Lazar Jovanović
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
28
A. Pejovic
(К)
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
29
Филип Малбашич
(К)
ПВ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Andreja Stojanović
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
25
Мильян Скрбич
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Войводина
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
9
Михайло Иванович
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
3-2-1-4
12
Росич
3
55
66
21
27
Месарович
10
Белакович
50
9
28
23
2-2-2-4
25
Царевич
5
Црномаркович
33
22
25
29
Малбашич
15
Гиорбелидзе
10
Зукич
49
Радулович
50
Лазаревич
9
Вуканович
50
26
26
50
29
Малбашич
72
Николич
72
Николич
29
Малбашич
49
Радулович
9
Иванович
9
Иванович
49
Радулович
10
Зукич
11
11
10
Зукич
9
Вуканович
9
Вукич
9
Вукич
9
Вуканович
Остались в запасе
Раднички
Войводина
12
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Andreja Stojanović
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
25
Мильян Скрбич
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Andreja Stojanović
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
25
Мильян Скрбич
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Остались в запасе
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Раднички - Войводина
1
1
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
8
7
Офсайды
1
0
Количество передач
137
276
Сейвы
2
0
Точность передач %
60
81
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Новости команд
Все
Раднички
Войводина
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+