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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Вождовац
Радник - Вождовац: обзор матча 10 декабря 2023
Радник
10.12.2023, воскресенье, 15:00
Сербия. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Вождовац
14'
J. Flemmings
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Вождовац
Замена
M. Stojanovic
️️️️
H. Hajdarević
72'
71'
Замена
F. Antonijević
️️️️
J. Flemmings
71'
Замена
P. Medić
️️️️
L. Kojić
Желтая карточка
P. Kunić
70'
Желтая карточка
M. Oreščanin
57'
Замена
V. Mitošević
️️️️
M. Vranjanin
55'
54'
Желтая карточка
B. Burmaz
44'
Замена
Б. Ващук
️️️️
N. Vujanović
14'
ГОЛ! 0:1!
J. Flemmings
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
ЦП
11
B. Duronjic
ЦФ
37
Sadick Abubakar
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
23
Andrija Milić
ЦП
93
Petar Kunić
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
16
Predrag Medić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
1-2-5
99
5
4
37
6
76
18
8
4
3-5-2
1
24
Джурджевич
33
5
33
6
Матич
70
77
28
7
11
6
19
19
6
4
24
24
4
7
27
27
7
28
16
16
28
70
59
Ващук
59
Ващук
70
Остались в запасе
Радник
Вождовац
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
23
Andrija Milić
ЦП
93
Petar Kunić
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
23
Andrija Milić
ЦП
93
Petar Kunić
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Радник - Вождовац
2
1
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
3
10
Офсайды
2
1
Количество передач
198
185
Сейвы
1
2
Точность передач %
65
65
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
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