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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Младост - Железничар
Младост - Железничар: обзор матча 02 декабря 2023
Младост
02.12.2023, суббота, 17:30
Сербия. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Железничар
46'
P. Friday (pen.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Младост - Железничар
Желтая карточка
J. Tumbasević
90'
88'
Желтая карточка
S. Hajdin
Замена
V. Radivojević
️️️️
M. Joksimović
76'
Желтая карточка
Ж. Удовичич
68'
66'
Желтая карточка
B. Knežević
64'
Замена
D. Grgić
️️️️
S. Obradović
Вторая желтая
P. Friday (pen.)
58'
53'
Замена
B. Knežević
️️️️
D. Pantelić
ГОЛ! 1:0!
P. Friday (pen.)
Пас отдал
N. Ćirković
46'
37'
Желтая карточка
M. Konatar
32'
Желтая карточка
Л. Романич
12'
Желтая карточка
V. Stankovic
Желтая карточка
P. Friday (pen.)
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
(К)
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Janko Tumbasević
ЦФ
70
Marko Mirić
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
10
Dušan Pantelić
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
6
V. Stankovic
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
25
Ognjen Lukić
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
25
Dario Grgić
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
4-1-1-4
1
Стаменкович
30
4
12
35
17
33
Удовичич
8
9
Сремчевич
45
70
4-2-1-3
89
33
44
63
33
10
14
9
Романич
14
17
6
12
27
27
12
63
25
25
63
10
18
18
10
90
Йованович
90
Йованович
Остались в запасе
Младост
Железничар
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
8
Марко Величкович
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
1
Aleksandar Stanković
ВР
25
Ognjen Lukić
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
29
Anthony Lokosa
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
8
Марко Величкович
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
25
Ognjen Lukić
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
29
Anthony Lokosa
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Младост - Железничар
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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