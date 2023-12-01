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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Явор
Нови Пазар - Явор: обзор матча 01 декабря 2023
Нови Пазар
01.12.2023, пятница, 20:30
Сербия. Суперлига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Явор
47'
С. Сума
90+4'
М. Щепович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - Явор
ГОЛ! 2:0!
М. Щепович
Пас отдал
Э. Аннан
90'
+4
Замена
E. Bruncevic
️️️️
N. Karaklajić
90'
+1
78'
Вторая желтая
Б. Копитович
Замена
М. Щепович
️️️️
M. Momcilovic
74'
73'
Замена
Л. Раткович
️️️️
L. Gojković
63'
Желтая карточка
Б. Копитович
Замена
J. Jo
️️️️
С. Сума
57'
54'
Замена
B. Loue
️️️️
P. Gigic
54'
Замена
E. Silva
️️️️
T. Petrović
53'
Желтая карточка
B. Doucoure
53'
Желтая карточка
Н. Милетич
ГОЛ! 1:0!
С. Сума
Пас отдал
А. Льяич
47'
46'
Замена
S. Milošević
️️️️
I. Tanko
Замена
N. Milojević
️️️️
A. Cisse
46'
45'
Желтая карточка
P. Gigic
Желтая карточка
M. Obradovic
40'
Желтая карточка
E. Azemović
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
20
Сейдуба Сума
(К)
ЦП
22
Uroš Lazić
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
22
Адем Льяич
АП
91
M. Obradovic
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
9
Ibrahim Tanko
ЦП
19
Boubacari Doucoure
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
37
Petar Gigic
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
21
Jin-ho Jo
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
8
Фран Сирьяк
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
11
Stefan Milošević
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
3-3-1-3
1
55
74
Файед
27
Аннан
20
Сума
22
14
22
Льяич
13
9
91
4-4-2
98
2
15
Копитович
3
3
Милетич
19
31
18
9
12
Босич
37
9
5
5
9
20
Сума
21
21
20
Сума
13
38
38
13
14
44
Щепович
44
Щепович
14
9
11
11
9
31
19
19
31
18
27
Раткович
27
Раткович
18
37
27
27
37
Остались в запасе
Нови Пазар
Явор
10
Mitar Ergelaš
ЦП
8
Фран Сирьяк
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
10
Mitar Ergelaš
ЦП
8
Фран Сирьяк
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
20
Aleksa Radonjić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Нови Пазар - Явор
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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