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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Войводина
Партизан - Войводина: обзор матча 02 декабря 2023
Партизан
02.12.2023, суббота, 17:30
Сербия. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Войводина
56'
F. Kanoute
88'
Г. Жахид
90+7'
М. Салданья (П)
67'
У. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Войводина
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Салданья
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Д. Црномаркович
Замена
Н. Трифунович
️️️️
А. Калулу
90'
+4
Желтая карточка
А. Йованович
89'
ГОЛ! 2:1!
Г. Жахид
Пас отдал
А. Калулу
88'
Желтая карточка
К. Белич
84'
78'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
Замена
А. Филипович
️️️️
А. Стойкович
76'
Замена
С. Баждар
️️️️
Б. Натхо
76'
67'
ГОЛ! 1:1!
У. Николич
Пас отдал
Д. Зукич
Замена
К. Мениг
️️️️
F. Kanoute
60'
ГОЛ! 1:0!
F. Kanoute
Пас отдал
Б. Натхо
56'
56'
Замена
А. Радулович
️️️️
М. Иванович
46'
Замена
N. Campbell
️️️️
Ф. Малбашич
Желтая карточка
М. Салданья
40'
Желтая карточка
Б. Натхо
32'
Желтая карточка
F. Kanoute
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
15
Альдо Калулу
ЦП
10
Бибрас Натхо
(К)
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
29
Филип Малбашич
(К)
ПВ
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
10
Деян Зукич
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Партизан
41
Vanja Radulaški
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Янко Евремович
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Войводина
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
71
Милан Ковачев
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
3-1-3-3
1
Йованович
5
Антич
15
Маркович
6
Илич
17
Белич
15
Калулу
10
Натхо
11
Жахид
6
20
Салданья
2
Стойкович
2-2-2-4
25
Царевич
5
Црномаркович
33
72
Николич
22
15
Гиорбелидзе
29
Малбашич
50
Лазаревич
9
Вуканович
9
Иванович
10
Зукич
2
Стойкович
6
Филипович
6
Филипович
2
Стойкович
6
11
Мениг
11
Мениг
6
10
Натхо
9
Баждар
9
Баждар
10
Натхо
15
Калулу
32
Трифунович
32
Трифунович
15
Калулу
29
Малбашич
11
11
29
Малбашич
9
Иванович
49
Радулович
49
Радулович
9
Иванович
Остались в запасе
Партизан
Войводина
41
Vanja Radulaški
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
20
Янко Евремович
ПВ
Главный тренер
Гордан Петрич
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
71
Милан Ковачев
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
41
Vanja Radulaški
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
20
Янко Евремович
ПВ
Остались в запасе
13
Марко Бьекович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
71
Милан Ковачев
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Партизан - Войводина
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
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2 : 0
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