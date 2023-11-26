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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички 1923 - Нови Пазар
Раднички 1923 - Нови Пазар: обзор матча 26 ноября 2023
Раднички 1923
26.11.2023, воскресенье, 15:00
Сербия. Суперлига, 16 тур
0 : 4
Завершен
Нови Пазар
14'
M. Obradovic
17'
M. Obradovic
61'
С. Сума
82'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички 1923 - Нови Пазар
83'
Замена
J. Jo
️️️️
А. Льяич
82'
ГОЛ! 0:4!
А. Льяич
Пас отдал
A. Cisse
75'
Замена
N. Milojević
️️️️
N. Karaklajić
75'
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
M. Momcilovic
62'
Замена
E. Bruncevic
️️️️
С. Сума
62'
Замена
Н. Богдановски
️️️️
M. Obradovic
61'
ГОЛ! 0:3!
С. Сума
Пас отдал
А. Льяич
Замена
K. Bevis
️️️️
С. Чолович
46'
17'
ГОЛ! 0:2!
M. Obradovic
Пас отдал
N. Karaklajić
14'
ГОЛ! 0:1!
M. Obradovic
Пас отдал
А. Льяич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
14
Slobodan Simović
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
3
Luka Zorić
(К)
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
9
Milan Vidakov
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
20
Сейдуба Сума
(К)
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
22
Адем Льяич
АП
91
M. Obradovic
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Раднички 1923
79
David Spasojević
ВР
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
15
Milan Mitrović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
77
Никола Богдановски
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
2-3-5
14
20
27
3
55
Чолович
9
16
55
Видосавлевич
21
25
3-3-1-3
1
55
27
Аннан
74
Файед
22
20
Сума
14
22
Льяич
13
9
91
55
Чолович
10
10
55
Чолович
20
Сума
5
5
20
Сума
22
Льяич
21
21
22
Льяич
9
38
38
9
91
77
Богдановски
77
Богдановски
91
14
8
Сирьяк
8
Сирьяк
14
Остались в запасе
Раднички 1923
Нови Пазар
79
David Spasojević
ВР
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
15
Milan Mitrović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
23
Dragan Bojat
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
79
David Spasojević
ВР
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
13
Branislav Milošević
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
15
Milan Mitrović
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Остались в запасе
23
Dragan Bojat
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Раднички 1923 - Нови Пазар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
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Клуб РПЛ отправил сенегальского хавбека в чемпионат Сербии
31 июля
Российский хавбек оформил «1+1» в матче чемпионата Сербии
20 апреля
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
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2025.01.20 08:56
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31 июля
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