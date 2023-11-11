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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Црвена Звезда
Железничар - Црвена Звезда: обзор матча 11 ноября 2023
Железничар
11.11.2023, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Црвена Звезда
16'
Л. Романич
61'
М. Иванич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - Црвена Звезда
87'
Желтая карточка
З. Попович
Замена
S. Purtić
️️️️
D. Pantelić
83'
Замена
С. Йованович
️️️️
A. Đorđević
83'
Желтая карточка
D. Susnjar
76'
Замена
B. Knežević
️️️️
D. Grgić
68'
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Иванич
Пас отдал
К. Гуелор Канга
55'
Замена
М. Иванич
️️️️
А. Катай
55'
Замена
О. Букари
️️️️
К. Кангва
50'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
ГОЛ! 1:0!
Л. Романич
Пас отдал
A. Đorđević
16'
Замена
М. Гайич
️️️️
B. Balaz
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
10
Dušan Pantelić
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
55
Марко Гайич
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
14
Djordje Susnjar
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Црвена Звезда
40
Никола Васильевич
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
22
Лазар Николич
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
11
Йован Миятович
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
3-3-1-3
89
33
33
44
10
25
14
9
Романич
6
26
17
4-2-3-1
1
Попович
18
Неделькович
15
Драгович
34
Джига
23
Родич
42
Кангва
8
Канга
37
Лучич
99
Олаинка
10
Катай
27
Ндиайе
26
55
Гайич
55
Гайич
26
25
18
18
25
10
22
22
10
14
14
14
90
Йованович
90
Йованович
14
10
Катай
4
Иванич
4
Иванич
10
Катай
42
Кангва
14
Букари
14
Букари
42
Кангва
Остались в запасе
Железничар
Црвена Звезда
1
Aleksandar Stanković
ВР
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
5
Marko Jovanović
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
40
Никола Васильевич
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
11
Йован Миятович
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
5
Marko Jovanović
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Остались в запасе
40
Никола Васильевич
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
11
Йован Миятович
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Железничар - Црвена Звезда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
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