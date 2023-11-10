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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички - Нови Пазар
Раднички - Нови Пазар: обзор матча 10 ноября 2023
Раднички
10.11.2023, пятница, 19:00
Сербия. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Нови Пазар
69'
J. Jo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички - Нови Пазар
Желтая карточка
A. Stojanović
90'
+2
83'
Замена
E. Bruncevic
️️️️
А. Льяич
69'
ГОЛ! 0:1!
J. Jo
Пас отдал
N. Karaklajić
Замена
L. Jovanović
️️️️
N. Vlajković
63'
Замена
A. Stojanović
️️️️
Н. Белакович
63'
58'
Замена
J. Jo
️️️️
M. Momcilovic
58'
Замена
M. Obradovic
️️️️
М. Щепович
58'
Замена
N. Karaklajić
️️️️
M. Ergelaš
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички
12
Драган Росич
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
2
Nikola Vlajković
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
28
A. Pejovic
(К)
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
(К)
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
22
Адем Льяич
АП
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
3
Andreja Stojanović
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
50
Lazar Jovanović
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
74
Омар Файед
ЦЗ
20
Сейдуба Сума
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
77
Никола Богдановски
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
2-3-1-4
12
Росич
3
55
2
27
Месарович
21
10
Белакович
23
28
25
Скрбич
9
2-4-1-3
1
55
27
Аннан
10
38
14
22
22
Льяич
13
44
Щепович
22
10
Белакович
3
3
10
Белакович
2
50
50
2
22
Льяич
5
5
22
Льяич
14
21
21
14
44
Щепович
91
91
44
Щепович
10
9
9
10
Остались в запасе
Раднички
Нови Пазар
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
8
Gaoussou Traoré
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
74
Омар Файед
ЦЗ
20
Сейдуба Сума
ЦП
77
Никола Богдановски
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
8
Gaoussou Traoré
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Остались в запасе
74
Омар Файед
ЦЗ
20
Сейдуба Сума
ЦП
77
Никола Богдановски
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Раднички - Нови Пазар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Информация о матче
Главный судья:
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