Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Црвена Звезда
ИМТ Белград - Црвена Звезда: обзор матча 28 октября 2023
ИМТ Белград
28.10.2023, суббота, 19:30
Сербия. Суперлига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Црвена Звезда
72'
V. Radočaj
22'
Ж. Крассо
26'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ИМТ Белград - Црвена Звезда
74'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
П. Олаинка
ГОЛ! 1:2!
V. Radočaj
Пас отдал
L. Luković
72'
Замена
U. Stamenić
️️️️
N. Kodžić
68'
Замена
E. Ajdinović
️️️️
А. Зуев
68'
64'
Замена
А. Катай
️️️️
Ж. Крассо
46'
Замена
З. Попович
️️️️
О. Глазер
Замена
L. Luković
️️️️
N. Krstić
46'
Замена
N. Savić
️️️️
J. Vuković
46'
Желтая карточка
N. Kodžić
45'
+3
Желтая карточка
N. Krstić
34'
26'
ГОЛ! 0:2!
П. Олаинка
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Крассо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
1
Bojan Vukmirović
ВР
22
Petar Ćirković
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Nikola Vukić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
77
Strahinja Čarapić
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
21
Edin Ajdinović
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
4-2-1-3
1
22
26
20
23
22
29
17
Зуев
25
27
45
4-2-3-1
18
Глазер
18
Неделькович
34
Джига
15
Драгович
23
Родич
6
Стаменич
8
Канга
11
Миятович
37
Лучич
99
Олаинка
11
Крассо
26
4
4
26
29
40
40
29
17
Зуев
21
21
17
Зуев
25
8
8
25
18
Глазер
1
Попович
1
Попович
18
Глазер
11
Крассо
10
Катай
10
Катай
11
Крассо
99
Олаинка
27
Ндиайе
27
Ндиайе
99
Олаинка
Остались в запасе
ИМТ Белград
Црвена Звезда
12
Aleksandar Knežević
ВР
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
77
Strahinja Čarapić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
5
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
77
Strahinja Čarapić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
Остались в запасе
5
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Лазар Николич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча ИМТ Белград - Црвена Звезда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
ИМТ Белград
Црвена Звезда
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
«Динамо Мх» победило европейский клуб в дебютном матче Евсеева
19 января
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Трансфер Луковича в «Спартак» сорвался
2024.01.06 11:25
4
Агент 18-летнего сербского форварда оценил возможность перехода игрока в «Спартак»
2023.12.22 21:52
3
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+