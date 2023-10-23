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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - ИМТ Белград
Железничар - ИМТ Белград: обзор матча 23 октября 2023
Железничар
23.10.2023, понедельник, 19:00
Сербия. Суперлига, 12 тур
3 : 1
Завершен
ИМТ Белград
28'
S. Hajdin
84'
D. Grgić (П)
8'
N. Vukić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - ИМТ Белград
86'
Замена
Z. Lambulić
️️️️
J. Vuković
ГОЛ с пенальти! 2:1!
D. Grgić
84'
Замена
M. Jovanović
️️️️
I. Lakićević
81'
78'
Замена
А. Зуев
️️️️
V. Radočaj
78'
Замена
️️️️
U. Stamenić
Желтая карточка
S. Hajdin
68'
66'
Замена
E. Ajdinović
️️️️
N. Krstić
Замена
D. Pantelić
️️️️
Д. Крайсник
60'
Замена
D. Susnjar
️️️️
S. Purtić
60'
Замена
D. Grgić
️️️️
Л. Романич
46'
Замена
M. Živković
️️️️
O. Lukić
46'
ГОЛ! 1:1!
S. Hajdin
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
N. Vukić
Пас отдал
U. Stamenić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
25
Ognjen Lukić
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
22
Stefan Purtić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
40
Uroš Stamenić
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
45
Milos Luković
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
10
Dušan Pantelić
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
14
Djordje Susnjar
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
ИМТ Белград
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
21
Edin Ajdinović
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
3-3-1-3
25
33
33
44
22
15
Крайсник
14
9
Романич
6
26
17
3-4-3
51
Гордич
4
26
22
27
22
29
40
25
8
45
25
89
89
25
15
Крайсник
10
10
15
Крайсник
9
Романич
25
25
9
Романич
22
14
14
22
33
5
5
33
26
93
93
26
25
21
21
25
27
17
Зуев
17
Зуев
27
Остались в запасе
Железничар
ИМТ Белград
63
Stefan Obradović
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
18
Gabriel Obekpa
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
63
Stefan Obradović
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
Остались в запасе
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
18
Gabriel Obekpa
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Железничар - ИМТ Белград
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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