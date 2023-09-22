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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Партизан
Железничар - Партизан: обзор матча 22 сентября 2023
Железничар
22.09.2023, пятница, 21:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Партизан
31'
A. Đorđević (П)
27'
М. Салданья
82'
Г. Жахид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - Партизан
90'
+4
Замена
А. Филипович
️️️️
М. Салданья
82'
ГОЛ! 1:2!
Г. Жахид
Пас отдал
Н. Николич
Замена
S. Obradović
️️️️
S. Purtić
82'
Желтая карточка
S. Purtić
81'
73'
Замена
К. Мениг
️️️️
Б. Натхо
Замена
V. Trifunović
️️️️
Д. Крайсник
73'
Замена
B. Knežević
️️️️
D. Grgić
73'
Замена
A. Kovacevic
️️️️
D. Pantelić
66'
61'
Замена
Н. Николич
️️️️
К. Северина
61'
Замена
Г. Жахид
️️️️
F. Kanoute
31'
Желтая карточка
М. Салданья
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Đorđević
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Салданья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
25
Dario Grgić
ЦП
10
Dušan Pantelić
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
15
Дамьян Крайсник
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
29
Anthony Lokosa
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Янко Евремович
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
2-5-1-2
1
33
44
10
22
15
Крайсник
14
25
9
Романич
6
17
3-1-2-4
1
Йованович
6
Илич
15
Маркович
5
Антич
17
Белич
10
Натхо
15
Калулу
34
Северина
6
2
Стойкович
20
Салданья
22
63
63
22
10
21
21
10
25
18
18
25
29
29
15
Крайсник
48
48
15
Крайсник
20
Салданья
6
Филипович
6
Филипович
20
Салданья
6
11
Жахид
11
Жахид
6
10
Натхо
11
Мениг
11
Мениг
10
Натхо
34
Северина
23
Николич
23
Николич
34
Северина
Остались в запасе
Железничар
Партизан
89
Mladen Živković
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
21
Михайло Петкович
ЛВ
20
Янко Евремович
ПВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
89
Mladen Živković
ВР
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
21
Михайло Петкович
ЛВ
20
Янко Евремович
ПВ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Железничар - Партизан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
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