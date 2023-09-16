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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ТСЦ Бачка Топола - Железничар
ТСЦ Бачка Топола - Железничар: обзор матча 16 сентября 2023
ТСЦ Бачка Топола
16.09.2023, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 7 тур
6 : 3
Завершен
Железничар
3'
И. Джаковац
10'
И. Джаковац
37'
П. Станич
67'
Д. Цветинович
90+4'
М. Вулич
55'
A. Đorđević
80'
A. Đorđević
90'
D. Susnjar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Железничар
ГОЛ! 5:3!
М. Вулич
90'
+4
90'
ГОЛ! 4:3!
D. Susnjar
Пас отдал
S. Hajdin
84'
Замена
A. Lokosa
️️️️
Л. Романич
82'
Желтая карточка
I. Lakićević
80'
ГОЛ! 4:2!
A. Đorđević
Замена
Н. Кувельич
️️️️
И. Джаковац
76'
Замена
У. Милованович
️️️️
С. Йованович
76'
Замена
М. Джорджевич
️️️️
Д. Цветинович
69'
Замена
М. Вулич
️️️️
П. Станич
69'
ГОЛ! 4:1!
Д. Цветинович
Пас отдал
П. Станич
67'
63'
Замена
D. Pantelić
️️️️
Д. Крайсник
55'
ГОЛ! 3:1!
A. Đorđević
44'
Замена
S. Obradović
️️️️
M. Jovanović
ГОЛ! 3:0!
П. Станич
37'
35'
Желтая карточка
M. Jovanović
ГОЛ! 2:0!
И. Джаковац
10'
ГОЛ! 1:0!
И. Джаковац
Пас отдал
Н. Петрович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
30
Велько Илич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
40
Душан Цветинович
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
7
Милан Радин
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
14
Петар Станич
АП
17
Горан Антонич
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
8
Саша Йованович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
55
Марко Гайич
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
15
Дамьян Крайсник
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
5
Marko Jovanović
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
ТСЦ Бачка Топола
35
Матея Джорджевич
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
10
Мартин Мирцевски
ЦП
44
Милош Цветкович
ЦП
33
Никола Кувельич
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЦП
1
Никола Шимич
ЦФ
27
Милош Пантович
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
18
Branislav Knežević
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
10
Dušan Pantelić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
4-2-1-3
30
Илич
3
Петрович
44
Стойич
40
Цветинович
77
Влалукин
7
Радин
35
Джаковац
14
Станич
8
Йованович
77
Раконьяц
17
Антонич
3-3-1-3
1
33
44
55
Гайич
15
Крайсник
14
25
9
Романич
17
6
5
40
Цветинович
35
Джорджевич
35
Джорджевич
40
Цветинович
35
Джаковац
33
Кувельич
33
Кувельич
35
Джаковац
14
Станич
10
Вулич
10
Вулич
14
Станич
8
Йованович
18
Милованович
18
Милованович
8
Йованович
5
63
63
5
15
Крайсник
10
10
15
Крайсник
14
14
9
Романич
29
29
9
Романич
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Железничар
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
10
Мартин Мирцевски
ЦП
44
Милош Цветкович
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЦП
1
Никола Шимич
ЦФ
27
Милош Пантович
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
18
Branislav Knežević
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
10
Мартин Мирцевски
ЦП
44
Милош Цветкович
ЦП
19
Иван Милосавлевич
ЦП
88
Бенче Шош
ЦП
1
Никола Шимич
ЦФ
27
Милош Пантович
ЦФ
Остались в запасе
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
18
Branislav Knežević
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Железничар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 37 тур
ИМТ Белград
1 : 1
24.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 36 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
16.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Раднички 1923
2 : 2
03.05.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 33 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
27.04.2026
Младост
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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