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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Чукарички - Црвена Звезда
Чукарички - Црвена Звезда: обзор матча 16 сентября 2023
Чукарички
16.09.2023, суббота, 19:05
Сербия. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Црвена Звезда
24'
M. Docić (П)
75'
С. Адетунджи
48'
Ж. Крассо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чукарички - Црвена Звезда
Желтая карточка
F. Samurović
90'
+10
Желтая карточка
Л. Суботич
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
С. Мияилович
79'
Желтая карточка
А. Катай
78'
Замена
А. Катай
️️️️
М. Стаменич
77'
Желтая карточка
О. Глазер
ГОЛ! 2:1!
С. Адетунджи
75'
70'
Замена
С. Мияилович
️️️️
Ш. Ндиайе
Желтая карточка
Đ. Ivanović
68'
60'
Желтая карточка
О. Букари
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Крассо
Желтая карточка
N. Tošić
47'
46'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
У. Спайич
46'
Замена
Х. Ин Бом
️️️️
К. Кангва
Желтая карточка
M. Stevanović
44'
34'
Желтая карточка
М. Иванич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Docić
24'
23'
Желтая карточка
У. Спайич
Желтая карточка
О. Враньеш
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
9
Đorđe Ivanović
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
31
Сандей Адетунджи
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Чукарички
11
Лютер Сингх
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
22
Лазар Николич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
2-2-5
1
15
Суботич
22
Враньеш
9
7
44
45
5
14
66
4-3-2-1
18
Глазер
25
Спайич
15
Драгович
18
Неделькович
23
Родич
6
Стаменич
42
Кангва
37
Лучич
4
Иванич
99
Олаинка
27
Ндиайе
42
Кангва
16
Ин Бом
16
Ин Бом
42
Кангва
27
Ндиайе
22
Мияилович
22
Мияилович
27
Ндиайе
6
Стаменич
10
Катай
10
Катай
6
Стаменич
25
Спайич
11
Крассо
11
Крассо
25
Спайич
Остались в запасе
Чукарички
Црвена Звезда
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
37
Самуэль Овусу
ПВ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
37
Самуэль Овусу
ПВ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Чукарички - Црвена Звезда
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
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