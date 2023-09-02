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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Напредак - Вождовац
Напредак - Вождовац: обзор матча 02 сентября 2023
Напредак
02.09.2023, суббота, 19:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Вождовац
14'
M. Bojović (П)
23'
D. Stoiljković
65'
B. Burmaz (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Напредак - Вождовац
Желтая карточка
N. Vukajlović
90'
+1
Желтая карточка
L. Zličić
68'
68'
Желтая карточка
Б. Ващук
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
B. Burmaz
Замена
L. Zličić
️️️️
M. Bojović
54'
Замена
У. Ненадович
️️️️
Đ. Jovanović
46'
ГОЛ! 2:0!
D. Stoiljković
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Bojović
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
33
Dušan Stoiljković
ЦП
27
Uros Ljubomirac
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
33
Filip Damjanović
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
70
Nikša Vujanović
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Напредак
25
Dejan Parađina
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
42
Mihajlo Dragićević
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
4-5-1
1
25
4
22
23
27
89
7
18
33
88
2-5-3
1
33
5
70
6
Матич
8
Йочич
77
33
6
13
11
89
23
23
89
88
77
Ненадович
77
Ненадович
88
Остались в запасе
Напредак
Вождовац
25
Dejan Parađina
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
22
Sergej Bjelica
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
42
Mihajlo Dragićević
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
25
Dejan Parađina
ЦЗ
4
Filip Krstic
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
42
Mihajlo Dragićević
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
59
Богдан Ващук
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Напредак - Вождовац
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
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