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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Спартак Сб - Напредак
Спартак Сб - Напредак: обзор матча 27 августа 2023
Спартак Сб
27.08.2023, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Напредак
66'
В. Йочич
19'
O. Mršić
39'
Đ. Jovanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Сб - Напредак
Желтая карточка
D. Kerkez
90'
+3
81'
Замена
S. Babić
️️️️
D. Stoiljković
Замена
К. Бонсу Осей
️️️️
Ю. Станоев
81'
Замена
М. Мийич
️️️️
А. Джурасович
81'
70'
Замена
B. Tomić
️️️️
Đ. Jovanović
ГОЛ! 1:2!
В. Йочич
Пас отдал
M. Tošeski
66'
56'
Замена
F. Krstic
️️️️
F. Jovic
Замена
В. Убипарип
️️️️
Д. Дунджерски
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Đ. Jovanović
Пас отдал
D. Stoiljković
32'
Желтая карточка
Đ. Jovanović
Желтая карточка
Л. Биелович
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
O. Mršić
Пас отдал
D. Stoiljković
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Сб
45
Filip Manojlović
ВР
21
Марко Бугарин
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
5
Алекса Джурасович
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
23
Jovan Marinković
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
27
Uros Ljubomirac
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
88
Đorđe Jovanović
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
18
Морис Абрахам
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
Напредак
25
Dejan Parađina
ЦЗ
18
Siniša Babić
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
2-1-3-4
45
21
Бугарин
5
44
Видакович
5
Джурасович
28
Биелович
10
18
Дунджерски
21
Бабич
33
Станоев
29
Стайкович
4-3-3
1
4
23
22
25
27
33
7
14
77
Ненадович
88
5
Джурасович
14
Мийич
14
Мийич
5
Джурасович
33
Станоев
19
Осей
19
Осей
33
Станоев
18
Дунджерски
14
Убипарип
14
Убипарип
18
Дунджерски
33
18
18
33
14
4
4
14
88
10
10
88
Остались в запасе
Спартак Сб
Напредак
1
Александр Вулич
ВР
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
18
Морис Абрахам
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
25
Dejan Parađina
ЦЗ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
1
Александр Вулич
ВР
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
18
Морис Абрахам
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
Остались в запасе
25
Dejan Parađina
ЦЗ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
20
Nikola Marinković
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
14
Djordje Kotlajic
ЦФ
22
Marko Bojović
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Спартак Сб - Напредак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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