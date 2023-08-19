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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Раднички
Войводина - Раднички: обзор матча 19 августа 2023
Войводина
19.08.2023, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Раднички
15'
Н. Чумич
40'
Н. Чумич
73'
У. Николич
44'
A. Pejovic
59'
S. Marjanović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Раднички
Замена
I. Jeličić
️️️️
У. Николич
90'
+4
Замена
М. Иванович
️️️️
Н. Чумич
88'
86'
Желтая карточка
А. Месарович
82'
Замена
M. Gakou
️️️️
V. Bakić
ГОЛ! 3:2!
У. Николич
73'
Замена
A. Busnić
️️️️
Ф. Малбашич
64'
Замена
Г. Гиорбелидзе
️️️️
R. Milosavljevic
63'
59'
ГОЛ! 2:2!
S. Marjanović
Пас отдал
А. Месарович
Желтая карточка
Д. Црномаркович
54'
46'
Замена
А. Месарович
️️️️
F. Frei
44'
ГОЛ! 2:1!
A. Pejovic
Пас отдал
S. Petrov
ГОЛ! 2:0!
Н. Чумич
40'
38'
Желтая карточка
F. Frei
28'
Замена
S. Marjanović
️️️️
V. Ilić
ГОЛ! 1:0!
Н. Чумич
Пас отдал
Д. Зукич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
33
Стефан Букинац
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
72
Урош Николич
ЦП
29
Филип Малбашич
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Раднички
12
Драган Росич
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
2
Nikola Vlajković
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
28
A. Pejovic
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Войводина
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
7
I. Vukcevic
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
76
Maka Gakou
ЦЗ
17
Liam Ayad
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
10
Saša Marjanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
8
Islam Feruz
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
36
D. Zec
ЦФ
3-2-2-3
25
Царевич
33
5
Црномаркович
33
Букинац
22
72
Николич
29
Малбашич
27
Чумич
10
Зукич
19
Болинжи
50
Лазаревич
2-3-1-3
12
Росич
3
66
2
21
77
10
Белакович
9
20
28
22
15
Гиорбелидзе
15
Гиорбелидзе
22
27
Чумич
9
Иванович
9
Иванович
27
Чумич
29
Малбашич
22
22
29
Малбашич
72
Николич
88
88
72
Николич
66
76
76
66
20
27
Месарович
27
Месарович
20
21
10
10
21
Остались в запасе
Войводина
Раднички
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
7
I. Vukcevic
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
12
Dimitrije Stevanović
ВР
17
Liam Ayad
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
8
Islam Feruz
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
36
D. Zec
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
7
I. Vukcevic
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
93
Неманья Тороман
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
17
Liam Ayad
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
18
Pavle Ivelja
ЦФ
8
Islam Feruz
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
36
D. Zec
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Войводина - Раднички
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
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